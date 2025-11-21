Castelnuovo di Garfagnana, oltre 80 interventi per tumore al colon

Getting your Trinity Audio player ready...

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – L’attività chirurgica dedicata al tumore al colon a Castelnuovo di Garfagnana continua a registrare numeri in crescita e risultati considerati molto positivi dall’Azienda sanitaria. Negli ultimi due anni, il presidio della Valle del Serchio ha effettuato 80 interventi di resezione colica, di cui 42 per neoplasie e 38 per altre patologie, confermando un costante rafforzamento della capacità operativa.

Il reparto di Chirurgia, guidato da Antonio Sgambelluri, ha potenziato la qualità dei percorsi clinici introducendo tecniche aggiornate sia nella chirurgia laparoscopica avanzata che in quella tradizionale. Uno degli elementi più rilevanti riguarda l’età dei pazienti trattati: 30 interventi hanno riguardato persone oltre gli 80 anni e 5 pazienti superavano i 90 anni, con esiti sovrapponibili a quelli delle fasce più giovani. Le dimissioni sono avvenute nei tempi previsti, generalmente entro una settimana, con un follow up giudicato soddisfacente.

Gli interventi per tumore al colon a Castelnuovo di Garfagnana sono stati eseguiti senza ricorrere alla rianimazione, senza complicanze significative e con un decorso post-operatorio regolare. Un dato che, secondo l’Azienda sanitaria, conferma l’affidabilità dell’unità operativa della Valle del Serchio e contribuisce alla riduzione delle liste d’attesa, un tema particolarmente sentito nei territori cosiddetti interni.

Le attività spaziano dalla chirurgia maggiore alle procedure laparoscopiche, dagli interventi di chirurgia di parete alla proctologia, fino all’ecografia interventistica e alla chirurgia ambulatoriale, delineando un’offerta considerata completa per una struttura di area montana.

Il dottor Sgambelluri ha sottolineato come i risultati raggiunti nell’anno siano frutto della collaborazione tra professionisti, della buona integrazione con l’ospedale di Lucca e dell’uso appropriato delle tecnologie disponibili. Il dirigente ha rimarcato l’importanza del sostegno ricevuto dal personale medico, infermieristico e tecnico delle altre specialità ospedaliere, elemento decisivo per consolidare il ruolo della Chirurgia della Valle del Serchio.

La direzione dell’Azienda Usl e delle strutture di Lucca e Valle del Serchio esprime soddisfazione per l’andamento dell’attività, ritenuta un esempio di come l’impegno dei professionisti possa garantire servizi di qualità anche nelle aree periferiche.