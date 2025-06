Multa da 600 euro a Forte dei Marmi per una turista che acquista una borsa contraffatta

Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – È costato caro a una turista tedesca l’acquisto di una borsa con marchio contraffatto da un venditore abusivo al mercato settimanale di Forte dei Marmi.

La polizia municipale, impegnata nei consueti controlli, ha infatti individuato la donna di 64 anni, mentre acquistava per 50 euro una borsa in paglia riportante il logo Yves Saint Laurent. Gli agenti, notando evidenti irregolarità nei dettagli e nella qualità dell’articolo, hanno ipotizzato la contraffazione del prodotto, che è stato immediatamente sottoposto a sequestro penale. Per l’acquirente è invece scattata una sanzione amministrativa pari a 600 euro, come previsto dalla legge anche per chi compra merce contraffatta.

Il venditore, approfittando della concitazione del momento, è riuscito momentaneamente a dileguarsi, ma sono già in corso ulteriori indagini per risalire alla sua identità, anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale.

“Ribadiamo l’importanza di non acquistare merce contraffatta – afferma l’assessore alla polizia municipale, Massimo Lucchesi – perché oltre a essere punita dalla legge, con multe salate anche per chi compra, alimenta una filiera illegale in cui mancano controlli sulla qualità e la sicurezza dei prodotti e dietro la quale si nascondono spesso lavoro nero e sfruttamento della manodopera. Rinnovo l’appello a cittadini e turisti affinché si affidino esclusivamente a canali di vendita autorizzati, contribuendo così alla tutela della legalità e del decoro della nostra comunità”.