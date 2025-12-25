Dallo chef stellato 720 pacchi alimentari per i più bisognosi in Versilia

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO — L’eccellenza della cucina stellata si mette al servizio della solidarietà per il settimo anno consecutivo. Il Gruppo Nesti, proprietario del prestigioso Grand Hotel Principe di Piemonte, ha rinnovato l’appuntamento con il Pranzo di Natale solidale, portando la firma dello chef bi-stellato Giuseppe Mancino direttamente sulle tavole delle famiglie più fragili della Versilia.

Un’operazione monumentale che ha visto lo chef e la sua brigata impegnati per un’intera settimana nella preparazione di ben 720 pacchi alimentari. Il menù, pensato per offrire dignità e calore oltre che nutrimento, ha spaziato dal tortino di cavolfiore con salsa ortolana alla classica lasagna al ragù, passando per un secondo di pollo al curry con funghi e piselli, immancabile pane e panettone. Un’iniziativa nata sette anni fa e che non si è fermata nemmeno durante i mesi bui del lockdown.

Tuttavia, dietro la macchina della generosità, emergono dati che riflettono una crisi sociale sempre più acuta. I numeri sono in costante crescita: se al debutto i pacchi erano 400, lo scorso anno si era arrivati a 650, fino a toccare il record attuale di 720. Una parabola ascendente che fotografa l’aumento delle nuove povertà sul territorio. La distribuzione ha coperto l’intera Versilia: Viareggio e Camaiore rappresentano il nucleo principale con oltre 450 consegne, seguite da Pietrasanta (200) e Forte dei Marmi con l’Alta Versilia (quasi 100).

Particolarmente toccante l’analisi di Carlo Ambrosini, referente della Caritas che ha coordinato la logistica insieme alla Croce Verde di Viareggio, alla Misericordia di Lido e all’associazione Azzurra. “I nuovi poveri sono spesso padri separati – spiega Ambrosini – uomini con lavori stabili che finiscono a vivere in auto perché schiacciati tra mutui e assegni di mantenimento”.

L’appello finale dello chef Mancino e degli organizzatori è rivolto a tutto il comparto turistico-ricettivo della zona: “Sarebbe bellissimo se altri hotel o ristoranti seguissero questo esempio; il potenziale in Versilia è altissimo e bisognerebbe ricordare che chi è in difficoltà non ha bisogno di mangiare solo il giorno di Natale”.