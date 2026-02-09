Missione Olimpica per l’elisoccorso apuano: ecco i dottori impegnati nei soccorsi

CINQUALE – La sicurezza delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 parla anche toscano. Tra le cime innevate e le piste dove si assegnano le medaglie, opera infatti una delegazione medica partita direttamente dalla base di Cinquale, nel comune di Montignoso in provincia di Massa Carrara.

Si tratta di quattro dottori in forza al servizio di elisoccorso Pegaso 3, struttura che quotidianamente garantisce interventi di emergenza nell’area vasta nord-ovest della regione. I professionisti selezionati per questa prestigiosa missione sono Elisa Tonelli, Giovanni Bassi, Tommaso Angelini ed Elena Gargano.

Il loro ruolo non è di semplice rappresentanza, ma pienamente operativo. L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha reso noto che la recente gara di discesa libera maschile, disputatasi a Bormio, è stata interamente coperta dal servizio di elisoccorso gestito proprio dai medici toscani.

La spedizione rientra in un accordo specifico curato da Gianluigi Ferri (direttore del dipartimento aziendale Servizi generali) con l’organizzazione dei Giochi. Il team opera sotto il coordinamento dei vertici sanitari locali: Andrea Vignali (direttore Pegaso 3), Nicola Bertocci (direttore Area 118) e Paolo Carnesecchi (direttore dipartimento Emergenza Urgenza).

Proprio Andrea Vignali ha voluto sottolineare il valore di questa partecipazione: “Siamo orgogliosi di contribuire a un evento di rilevanza internazionale. La presenza dei nostri medici è la conferma dell’eccellenza raggiunta dal servizio Pegaso 3 e della capacità di gestire scenari complessi con la massima professionalità”.