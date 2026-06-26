Montignoso, due feriti da colpi di pistola nella notte: è giallo

MONTIGNOSO – Sangue e piombo nella notte a Montignoso, in provincia di Massa Carrara, dove due giovani sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco in circostanze ancora tutte da chiarire. Il bilancio è di due persone finite al pronto soccorso, in momenti diversi, a seguito di quello che ha tutta l’aria di essere un grave fatto di sangue sul quale le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo.

Il primo allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando i sanitari del 118 sono intervenuti in piazza Gramsci per soccorrere un giovane di 20 anni, italiano. Raggiunto sul posto dall’automedica di Massa e da un’ambulanza della Misericordia di Massa, il ragazzo presentava una ferita d’arma da fuoco all’inguine. Dopo le prime cure sul posto, il ventenne è stato trasferito d’urgenza in codice giallo verso il pronto soccorso dell’ospedale di Massa.

La nottata di violenza non si è conclusa lì. Circa un’ora dopo, intorno alle 5, la centrale operativa è stata nuovamente allertata per un secondo ferito, sempre nel territorio di Montignoso. I soccorritori della Misericordia di Massa sono intervenuti in piazza Fabrizio De André, dove hanno individuato un ragazzo albanese di 26 anni. Il giovane era stato colpito di striscio da un proiettile. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse subito meno gravi rispetto al primo ferito, ed è stato accompagnato al nosocomio massese in codice verde.

Sulla dinamica della sparatoria e sui motivi che hanno portato al ferimento dei due ventenni sono in corso serrate indagini da parte delle autorità per ricostruire i fatti e individuare i responsabili.