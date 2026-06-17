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Si amputa una gamba nello scontro in scooter: grave un 21enne

L'incidente nella serata di ieri (16 giugno) a Massa: ricovero urgente all'ospedale Apuane per salvargli l'arto e la vita

Cronaca
REDAZIONE
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Doppia donazione a Massa: trapianto salva la vita a due persone
(Foto Usl Toscana Nord Ovest)
Meno di 1 ' di lettura

MASSA – Un gravissimo incidente stradale si è consumato nella serata di ieri (16 giugno) nella zona industriale di Massa, nei pressi del cinema Splendor.

Un ragazzo di 21 anni, residente a Massa, è rimasto gravemente ferito mentre si trovava a bordo della sua motocicletta.

La dinamica del sinistro resta ancora del tutto da accertare da parte delle forze dell’ordine incaricate dei rilievi, ma l’impatto è stato violento. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato d’urgenza l’automedica di Massa e un’ambulanza.

I sanitari, giunti sul luogo dell’incidente in pochissimi minuti, hanno prestato le prime cure al giovane motociclista, riscontrando un quadro clinico estremamente critico: il ventunenne avrebbe infatti riportato la drammatica amputazione traumatica di un arto a causa del violentissimo impatto. Stabilizzato sul posto, il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasferito a tutta velocità, in codice rosso per la massima urgenza, al vicino ospedale delle Apuane, dove si trova ora affidato alle cure dei medici.

© Riproduzione riservata

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