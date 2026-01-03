CARRARA – Furti di rame nelle scuole a Carrara, blitz della polizia: due denunciati per furto aggravato.

L’operazione trae origine da un intervento della volante del commissariato di Carrara a seguito di un sopralluogo per furto. Poi una mirata attività di osservazione e controllo, disposta e coordinata dal primo dirigente della polizia Pietro Scaramella per contrastare il fenomeno a seguito, in particolare, di una serie di furti di rame perpetrati in danno di alcuni istituti scolastici presenti nel territorio di Carrara.

Alcune auto civetta per diversi giorni e diverse notti hanno pattugliato il territorio ponendo particolare attenzione alle scuole,non ancora oggetto di azioni predatorie. È in questo contesto che, alcune notti fa, gli investigatori della squadra anticrimine del commissariato di Carrara, transitando in via Giovan Pietro nel parcheggio retrostante l’istituto bancario Bper, adiacente al muro perimetrale del comprensorio scolastico Finelli hanno notato un ingente quantitativo di rame accatastato in un angolo.

Nella circostanza hanno anche udito forti rumori metallici provenire dall’interno dell’area delle scuole: un segno chiaro per i poliziotti. Immediato l’intervento per verificare il perimetro dell’edificio. Subito dopo, transitando in via Campo D’Appio, sono stati sorpresi due uomini, che dopo aver scavalcato il muro e la rete di cinta che circondano la scuola dell’infanzia, sono saliti di corsa a bordo di un’autovettura nel tentativo di allontanarsi dal luogo. Gli operatori del commissariato con un coordinato e sinergico blitz riuscivano a bloccare le vie di fuga in entrambe le direzioni e a sottoporre al controllo di polizia il veicolo con i due occupanti.

A bordo del mezzo sono stati identificati due soggetti italiani, padre e figlio, entrambi già noti, sorpresi con ancora i guanti da lavoro calzati, mentre all’interno della stessa autovettura sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso verosimilmente appena utilizzati per perpetrare l’azione delittuosa.

Un rapido sopralluogo dei poliziotti effettuato all’interno del comprensorio Finelli ha consentito di notare l’assenza di numerose canale/pluviali in rame che erano state divelte dalla loro sede naturale; tale accertamento, ha permesso di ricondurre l’appartenenza dell’ingente quantitativo di rame, rinvenuto in precedenza, agli istituti scolastici teatro dell’evento, come successivamente riconosciuto dal dirigente scolastico.

Il successivo sopralluogo effettuato da personale della polizia scientifica nella scuola dell’infanzia paritaria Finelli e la scuola primaria dello stesso comprensorio ha permesso di quantificare gli effettivi ammanchi, nonché i danni subiti.

Il modus operandi dei due malviventi: dopo aver asportato un’ingente quantità di rame dal primo istituto, i due avevano creato un accesso nel muro perimetrale al fine di trasportare il bottino nell’area del secondo istituto e proseguire con le ruberie anche lì. Dopo, grazie ad un passaggio praticato nella rete di recinzione che dà in un parcheggio esterno, spostavano tutto il rame provento di furto, che risultava poi ammontare ad oltre 50 chili

Un piano criminoso ben congegnato, anche perché l’area scelta è priva di illuminazione artificiale e lontana da occhi indiscreti” così che i delinquenti avrebbero recuperato il rame facilmente caricandolo sull’autovettura fermata in precedenza dai poliziotti.

I due malviventi sono stati denunciati e dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il rame derubato è stato recuperato e restituito.

Resta ferma la presunzione di innocenza sino alla conclusione del giudizio con sentenza irrevocabile.

Il risultato conseguito evidenzia il costante impegno profuso dalla polizia per la tutela della serena convivenza della collettività, conseguita a fronte della puntuale sinergia preventiva e repressiva delle articolazioni operative in forza al commissariato di Carrara.