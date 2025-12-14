7.2 C
Firenze
domenica 14 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Via alle operazioni di spostamento del relitto della Guang Rong a Marina di Carrara

Da domani (15 dicembre) inizia la rimozione: verrà trasportata al porto di Livorno. Il prefetto Aprea effettuerà un sopralluogo

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Fb Eugenio Giani)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – È ufficiale, inizia lo spostamento del relitto della Guang Rong. 

Nella mattinata di domani (15 dicembre) come già anticipato dalla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara,  inizieranno le operazioni finalizzate alla definitiva rimozione della motonave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa, che sarà trasferita al porto di Livorno.

Il prefetto di Massa Carrara, Guido Aprea, con il sindaco del Comune di Massa, il direttore marittimo della Toscana, i vertici delle forze di polizia e il comandante della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, alle 15 dello stesso giorno effettuerà, in veste di coordinatore della cabina di regia provinciale, un sopralluogo nell’area di cantiere.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
7.2 ° C
9.3 °
6.2 °
86 %
0.9kmh
0 %
Dom
9 °
Lun
13 °
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1371)ultimora (1251)sport (60)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati