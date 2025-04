Buon pari allo stadio dei Marmi per la Carrarese con il Catanzaro

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese – Catanzaro 2-2

: Fiorillo, Illanes (79’ Bouah), Guarino, Imperiale, Zanon, Zuelli (69’ Shpendi), Schiavi, Cicconi (79’ Belloni), Cherubini, Finotto (79’ Cerri), Torregrossa (55’ Milanese). A disposizione: Ravaglia, Melegoni, Oliana, Milanese, Bouah, Shpendi, Giovane, Manzari, Fontanarosa, Belloni, Capezzi, Cerri. Allenatore: Calabro.

CATANZARO: Pigliacelli, Bonini, Scognamillo, Brighenti, Compagnon (92’ Buso), Ilie (92’ Pagano), Petriccione (80’ Coulibaly), Pompetti, Cassandro, Iemmello, Pittarello.

A disposizione: Gelmi, Borrelli, Pagano, Biasci, Seck, Buso, Maiolo, Coulibaly, Corradi, Arditi, Paura. Allenatore: Caserta,.

ARBITRO: Monaldi di Macerata (Belsanti – Emmanuele)

RETI: 43’ Cherubini, 54’ Compagnon, 65’ Pittarello, 81’ Shpendi

NOTE: Ammoniti Pittarello, Illanes, Imperiale, Guarino, Ilie, Zanon

CARRARA – Buon pari contro il Catanzaro per la Carrarese di Calabro.

Al primo minuto di gara, subito una grande occasione per gli apuani con Zuelli: il numero 17 sfrutta la sponda di Finotto e tenta una conclusione dal centro dell’area che Pigliacelli riesce ad intercettare con un ottimo riflesso. Ancora Carrarese pericolosa al 7’ sempre con Zuelli, che tenta una conclusione dal limite in seguito ad uno schema su corner, ma la palla viene deviata in angolo dalla difesa calabrese. Al 22’ Cherubini semina il panico sulla fascia sinistra: con la sua solita specialità rientra sul destro, ma questa volta la sua conclusione termina di poco alta sopra la traversa della porta del Catanzaro. Al 37’ si affaccia in avanti il Catanzaro: prova una conclusione di Compagnon dalla sinistra, ma si rivela una facile preda per Fiorillo.

Al 43’ si sblocca il match al Dei Marmi: Zuelli lancia in profondità Cherubini, che s’invola sulla fascia sinistra per poi accentrarsi e scaricare una conclusione potente e precisa che s’infila sul secondo palo alle spalle di Pigliacelli. Il direttore di gara Monaldi fischia la fine del primo tempo al termine del minuto di recupero assegnato.

Ad inizio ripresa, precisamente al 52’, subito pericolosa la Carrarese ancora con Cherubini, che dalla destra salta Bonini e spaventa la difesa del Catanzaro con un tiro-cross potente e rasoterra intercettato da Pigliacelli. Al 54’, però, trova il gol del pari il Catanzaro con Compagnon: il numero 7 è abile nell’aggirare la difesa azzurra e tentare una conclusione con il destro che s’infila alle spalle di Fiorillo. Al 59’ ancora in forte pressione la squadra ospite ed è ancora Compagnon a creare scompiglio sulla fascia sinistra, ma questa volta la sua potente conclusione termina alta. Al 65’ completa la rimonta il Catanzaro con Pittarello, che prima riceve l’imbucata di Pompetti, poi, dopo un ottimo controllo esegue un diagonale perfetto che s’infila alle spalle di Fiorillo. All’80’ trova il gol del pareggio la Carrarese: Schiavi illumina il gioco con un assist al bacio per Shpendi che, dopo lo stop, angola la conclusione trovando il gol del pari.

All’88’ una punizione del Catanzaro calciata da Iemmello viene intercettata dall’ottima parata di Fiorillo, reattivo sul suo palo. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un corner, Scognamillo con un colpo di testa fa correre un brivido sulla schiena dei tifosi azzurri, ma la sfera termina alta. Al 92’, l’ultima occasione della gara capita sulla testa di Guarino, che sfiora il gok della vittoria a pochi secondi dal termine.

Al termine dei quattro minuti di recupero l’arbitro Monaldi fischia la fine del match. 2-2 il risultato definitivo maturato a Carrara. Prossima gara il giorno di Pasquetta con la lunga gita a Palermo.