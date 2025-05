Carrarese in dieci per 70 minuti supera il Modena: la salvezza è a un passo

Getting your Trinity Audio player ready...

Carrarese – Modena 2-1CARRARESE (3-4-2-1)

: Fiorillo, Illanes, Guarino, Fontanarosa, Zanon (64’ Bouah), Schiavi (84’ Melegoni), Zuelli (64’ Milanese), Cicconi, Cherubini, Torregrossa (22’ Ravaglia), Finotto (84’ Shpendi). A disposizione: Mazzi, Oliana, Coppolaro, Manzari, Belloni, Capezzi, Cerri. Allenatore: Calabro

MODENA (4-2-3-1): Gagno, Vulikic, Santoro (67’ Defrel), Gerli, Magnino, Di Pardo (67’ Idrissi), Bozhanaj (60’ Caso), Cotali, Kamate (83’ Oliva), Zaro, Gliozzi. A disposizione: Seculin, Bagheria, Beyuku, Ponsi, Pergreffi, Duca, Botteghin, Cauz. Allenatore: Mandelli

ARBITRO: Perri di Roma

RETI: 42′ rig. Schiavi, 63′ rig. Gliozzi, 88′ Illanes

NOTE: Ammoniti Cotali, Santoro, Cicconi, Kamate, Illanes. Espulsi Fiorillo al 21′ e Oliva al 94′

CARRARA – Settanta minuti in dieci ma alla fine arrivano i tre punti per la Carrarese con il Modena. La salvezza, adesso, tenendo conto anche della bagarre in coda e degli scontri diretti, è a portata di mano.

Gara vera contro il Modena agganciato in classifica. Al 4’ primo squillo degli ospiti: Bozhanaj dal limite cerca una conclusione a girare sul secondo palo, ma la sfera si spegne per pochi centimetri sul fondo. Al 22’ episodio chiave del match: un’uscita di Fiorillo su Gliozzi viene sanzionata, per fallo da ultimo uomo, dopo revisione al Var, con un cartellino rosso ai danni del portiere azzurro. Nella fase centrale primo tempo il Modena prova ad impensierire la difesa avversaria, senza però trovare varchi concreti che possano portare alla finalizzazione di azioni da rete. Al 41’ altro episodio chiave: sugli sviluppi di un cross di Zanon, il difensore modenese Magnino colpisce la sfera con il braccio e causa un calcio di rigore in favore degli azzurri. Al termine di una lunga revisione al Var, che conferma la concessione dell’estrema punizione, Nicolas Schiavi realizza dal dischetto la rete del vantaggio apuano spiazzando Gagno.

In avvio di ripresa è un tiro di Cicconi la prima occasione, il tiro su punizione del numero 11 si schianta contro la traversa. Al 62’ pareggia i conti il Modena con Gliozzi dal dischetto: il rigore è stato causato da un fallo di mano di Fontanarosa all’interno dell’area di rigore. Al 71’ azione pericolosa per il Modena: Gliozzi fa la sponda al neoentrato Caso, che a botta sicura prova a sorprendere Ravaglia, ma senza successo, perché il suo tiro termina ampiamente alto. Al 73’ si riaffaccia in avanti la Carrarese, l’asse Bouah – Cicconi, porta il numero 11 a tentare una conclusione al volo, ma disturbato dalla difesa dei canarini, il suo tiro termina alto sopra la traversa. Al 74’ una punizione dal limite dell’area di Kamate fa correre un brivido sulla schiena dei tifosi azzurri, ma il suo tiro accarezza la traversa senza ulteriori conseguenze. All’89’ si portano in vantaggio gli azzurri grazie alla prima rete stagionale di Illanes, il numero 4 stacca imperiosamente sul cross di Cicconi, da calcio da fermo, per la rete che l’esplosione di gioia del Dei Marmi. Al 93’ espulso Oliva per gioco pericoloso ai danni di Fontanarosa.

Al termine dei 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara Perri finisce il match di Carrara, i gialloblu di Tedesco conquistano tre punti preziosi e fondamentali in chiave salvezza.