Carrarese indenne sul campo del Cittadella: un altro passo verso la salvezza

Cittadella – Carrarese 0-0

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati, Salvi, Capradossi, Pavan, D’Alessio (88’ Casolari), Vita (79’ Tessiore), Tronchin (60’ Amatucci), Palmieri, Masciangelo, Rabbi (60’ Diaw), Okwonkwo (60’ Pandolfi). A disposizione: Cardinali, Maniero, Matino, Rizza, Piccinini, Casolari, Amatucci, Tessiore, Pandolfi, Diaw, Desogus, Voltan. Allenatore: Dal Canto.

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo, Imperiale, Guarino, Illanes, Cicconi (73’ Bouah), Giovane (80’ Capezzi), Zuelli, Zanon, Milanese (60’ Manzari), Cherubini (60’ Melegoni), Finotto (73’ Shpendi). A disposizione: Ravaglia, Mazzi, Oliana, Fontanarosa, Melegoni, Bouah, Cavion, Schiavi, Capezzi, Shpendi, Manzari, Torregrossa. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino (Garzelli di Livorno e Ricciardi di Ancona)

NOTE: Ammoniti Capradossi e Manzari

PADOVA – Pari a reti bianche fra Cittadella e Carrarese. Un altro passo per i gialloblu verso la salvezza diretta.

Al 18’ primo sussulto degli ospiti: la squadra di mister Calabro si avvicina pericolosamente alla porta difesa da Kastrati con una percussione per vie centrali di Tommaso Milanese. Il numero 10 però non riesce a calibrare la conclusione dal limite, che termina alta sopra la traversa. Al 23’ prima occasione per i padroni di casa: sugli sviluppi di un corner battuto da Rabbi, svetta Capradossi che con un colpo di testa non trova la porta per pochi centimetri. Nella fase finale della prima frazione di gioco è la Carrarese a impossessarsi del pallino del gioco, alzando la pressione e provando a trovare un varco vincente nella difesa del Cittadella.

Occasione Cittadella dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo: una confusa mischia in area si rivela una clamorosa occasione da gol dopo che un rimpallo porta Rabbi al tiro, con la conclusione di Tronchin che colpisce il palo alla destra di Fiorillo. Risponde subito la Carrarese e, dopo pochi minuti, una pennellata di Cherubini dalla sinistra si rivela un vero cioccolatino per la testa di Cicconi, che prende il tempo all’avversario in marcatura ma non trova la rete per via di un ottimo riflesso di Kastrati.

Al 53’ ancora gli azzurri vicini al gol del vantaggio con Milanese, che riceve l’imbucata di Zuelli e, di prima intenzione e a botta sicura, prova la conclusione sul secondo palo: la palla sfiora il legno e termina sul fondo.

Nella fase centrale del secondo tempo, poche sono le occasioni concrete da entrambe le parti, nonostante i tanti cambi da parte dei due allenatori.

Solo al 91’ si registra un’occasione pericolosa per il Cittadella, che arriva minacciosamente dalle parti di Fiorillo con Diaw: spalle alla porta, prima protegge con successo la sfera, poi conclude alto di poco sopra la traversa, facendo correre un brivido sulla schiena dei 520 tifosi azzurri accorsi al Tombolato.