Due volte in vantaggio la Carrarese strappa un buon punto a Reggio Emilia

Reggiana – Carrarese 2-2REGGIANA

(3-4-1-2): Bardi, Sampirisi, Meroni, Sosa (68’ Maggio), Libutti, Sersanti, Kabashi (59’ Vido), Kabashi, Ignacchiti, Vergara (68’ Gondo), Girma (80’ Cigarini), Portanova (68’ Marras). A disposizione: Esosa, Sposito, Stulac, Fiamozzi, Urso, Kumi, Nahounou. Allenatore: Viali.

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo, Guarino, Oliana, Imperiale, Zanon (60’ Bouah), Zuelli, Schiavi (84’ Capezzi), Giovane (67’ Manzari), Cicconi (84’ Belloni), Melegoni (67’ Cherubini), Finotto.

A disposizione: Ravaglia, Mazzi, Illanes, Milanese, Cavion, Fontanarosa, Belloni, Torregrossa. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Rutella di Enna (Vigile – Pedone)

RETI: 10’ Guarino, 26’ Girma, 57’ Zuelli, 82’ Vido

NOTE: Ammoniti Zanon, Libutti, Kabashi, Cicconi, Belloni

REGGIO EMILIA – Buon pari della Carrarese sul campo della Reggiana: un punto che, dopo il ritorno alla vittoria, permette di mantenere posizioni di sicurezza in classifica.

Avvio di gara totalmente a marchio azzurro, dopo otto minuti gli apuani confezionano la prima grande occasione del match con Finotto, il numero 32 è abile prima nel proteggere la sfera ai danni di Sosa, poi nell’arrivare alla conclusione, deviata in corner da un grande intervento di Bardi. Sugli sviluppi dello stesso corner, calciato da Cicconi, è Guarino che colpisce di testa il pallone, segnando la sua prima rete stagionale e sbloccando così, il match di Reggio Emilia.

Al 25’ improvvisamente trova il pareggio la Reggiana, sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, calciata da Kabashi, svetta Girma, che con un preciso colpo di testa infila Fiorillo per il gol che vale il pareggio al Mapei. Al 40’ occasione importante per i padroni di casa: Girma riceve palla dalla fascia destra su assist filtrante di Vergara, il numero 80 granata arriva alla conclusione, che per fortuna degli apuani termina a pochi centimetri dal palo alla destra di Fiorillo.

Avvio di ripresa dominante da parte degli ospiti: la squadra di mister Calabro tiene il pallino del gioco nei primi dieci minuti del secondo tempo per poi trovare al 10’ il gol del momentaneo vantaggio con una manovra avvolgente, iniziata da Melegoni che trova l’appoggio su Finotto, a sua volta abile nel servire l’inserimento di Zuelli che a tu per tu con Bardi non può sbagliare. All 64’ arriva il primo accenno di reazione da parte della Reggiana, ancora una volta su calcio piazzato: Portanova cerca la porta da trenta metri, Fiorillo non perfetto nella parata spedisce la sfera sul palo opposto facendo correre un brivido sulla schiena dei circa mille tifosi presenti nel settore ospite.

All’80’ clamoroso salvataggio da parte di Imperiale su un tiro, a botta sicura, di Sersanti a pochi metri dalla porta servito da un filtrante al bacio di Gondo. Sugli sviluppi dello stesso corner trova il pareggio la Reggiana: Meroni stacca indisturbato e Vido da pochi metri rifinisce in rete per il pareggio dei reggiani, è quindi 2-2.

Dopo un finale di partita rovente, con la Reggiana alla ricerca del gol della vittoria, l’arbitro Rutella decreta la fine del match al termine dei 5 minuti di recupero.