Stadio dei Marmi amaro per la Carrarese: passa il Frosinone

Carrarese – Frosinone 0-1CARRARESE (3-4-2-1):

Fiorillo, Guarino (42’ Oliana), Illanes, Imperiale, Zanon (62’ Bouah), Zuelli (77’ Milanese), Schiavi, Cicconi, Torregrossa (62’ Cerri), Cherubini (76’ Melegoni), Finotto. A disposizione: Ravaglia, Melegoni, Oliana, Milanese, Bouah, Cavion, Giovane, Manzari, Fontanarosa, Belloni, Capezzi, Cerri. Allenatore: Calabro.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini, Di Chiara (55’ Marchizza), Bettella, Monterisi, Oyono, Vural (60’ Vural), Darboe, Koutsoupias (46’ Cichella), Begic (55’ Kvernadze), Pecorino (60’ Tsadjout), Partipilo. A disposizione: Sorrentino, Marchizza, Ghedjemis, Lucioni, Kvernadze, Oyono, Canotto, Di Stefano, Vanzelli, Cichella, Tsadjout, Bracaglia. Allenatore: Bianco.

ARBITRO: Crezzini di Siena (Gamal e Cortese)

RETI: 70’ Cichella

NOTE: Ammoniti Cerofolini, Illanes, Cicconi

CARRARA – Sconfitta interna della Carrarese allo stadio Dei Marmi. A passare è il Frosinone.

Partita non particolarmente ricca di occasioni. Al 7’ prima grande occasione del match: Zanon, servito in profondità da Illanes, trova l’assist verso il centro dell’area, sul quale Finotto arriva, ma non colpisce precisamente la sfera, con la palla che termina sul fondo. Nei primi venti minuti di gara, alta intensità, ma gioco estremamente spezzettato; entrambe le squadre faticano a costruire nitide occasioni da gol. Al 25’ una conclusione di Cicconi dai venticinque metri spaventa i circa 150 tifosi ciociari giunti da Frosinone, ma Cerofolini, in due tempi, sventa la minaccia. Al 30’ ancora Carrarese pericolosa sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Cicconi: è Finotto, abile a smarcarsi tra i difensori ciociari, che svetta e colpisce la traversa con un gran colpo di testa. Al 33’ sugli sviluppi di un corner, è ancora Finotto a sfiorare la rete del vantaggio, ma, dopo l’uscita a vuoto di Cerofolini, il numero 32 non trova lo specchio della porta, con il pallone che termina alto sopra la traversa. Al 35’ arriva il primo tentativo concreto del Frosinone: una percussione per vie centrali di Darboe libera al tiro Partipilo, che però, dalla destra, non trova di poco la porta difesa da Fiorillo, calciando alto.

Avvio di ripresa a marchio apuano, forte pressione degli uomini di mister Calabro nei primi minuti del secondo tempo. Al 59’ occasione in ripartenza per i padroni di casa: Zanon sfrutta lo spazio concesso dagli avversari per involarsi e trovare, dall’altro lato del campo, Finotto, ma il numero 32 trova solo l’esterno della rete. Al 70’ arriva la rete del vantaggio per il Frosinone: sugli sviluppi di un corner dalla destra, dopo una tripla respinta, il subentrato Cichella trova il tap-in vincente, e da pochi passi dal portiere non può sbagliare.

Nella fase finale della gara, la Carrarese prova in tutti i modi ad aggiustare il risultato: sono svariati i tentativi dei padroni di casa per cercare di sfondare il muro del Frosinone, ma è altrettanta l’imprecisione negli ultimi 20 metri, complice anche la stanchezza.