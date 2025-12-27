Alcol alla guida, violazione di Daspo e armi: 15 denunce nei controlli straordinari a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – In occasione delle festività natalizie e di fine anno, il comando provinciale dei carabinieri di Pisa ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo su tutto il territorio. L’obiettivo è garantire un sereno svolgimento delle festività, aumentando la presenza dell’Arma nei luoghi di maggiore aggregazione e lungo le principali arterie stradali.

I servizi, che vedono l’impiego massiccio, in tutta la provincia, di pattuglie del Nucleo radiomobile e delle stazioni dei carabinieri, sono orientati in particolare alla prevenzione dei reati predatori e delle condotte di guida a rischio. Saranno effettuati numerosi posti di controllo con l’utilizzo di etilometri per il contrasto della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti al fine di garantire la sicurezza stradale.

Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione di furti in abitazione e scippi, specialmente nei pressi di centri commerciali, mercatini natalizi e uffici postali, zone tipicamente affollate per lo shopping dell’ultimo minuto. Pattuglie a piedi e in auto presidieranno i centri storici per scoraggiare malintenzionati e fungere da punto di riferimento per cittadini e turisti.

Parallelamente, i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) effettueranno verifiche in esercizi pubblici e attività di ristorazione per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti alimentari tipici del periodo, a tutela della salute dei consumatori.

All’esito di questo massiccio impegno dell’Arma di Pisa, sono state denunciate 15 persone. Dai controlli eseguiti sono emerse diverse violazioni al Codice della Strada, con 6 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla Legge, di cui 2 si sarebbero rifiutate di sottoporsi agli accertamenti previsti.

I militari hanno denunciato, in circostanze distinte, altri 3 utenti della strada, perché, sottoposti a controllo dagli operanti, pur mostrando chiari sintomi dovuti all’assunzione di sostanze stupefacenti, si sarebbero rifiutati di sottoporsi all’accertamento tossicologico previsto.

Non soltanto alcool, i militari dell’Arma hanno denunciato altre 3 persone, in particolare un uomo di 32 anni, senza fissa dimora, per inottemperanza al Daspo urbano in corso di validità e altri due trentenni per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Pisa.

Infine 3 denunciati in materia di armi. Nel dettaglio, a Pisa un uomo di origini straniere è stato sorpreso in possesso di una forbice da elettricista della lunghezza di 15 centimetri. Sempre nel comune di Pisa un utente della strada al momento dell’ispezione ha esibito una patente di guida contraffatta, ed è stato trovato in possesso di un cacciavite e di una pinza in ferro. A Vecchiano un 59enne, sottoposto a controllo a bordo di un’autovettura, è stato sorpreso con un coltello a serramanico della lunghezza di 18 centimetri

Per tutti è scattata la denuncia, le patenti sono state ritirate, armi e arnesi sottoposte a sequestro.