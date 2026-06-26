Incendio di sterpaglie ai bordi della FiPiLi all’altezza di Cascina

CASCINA – Intervento pomeridiano per i vigili del fuoco di Pisa, scattato poco prima delle 14,45 lungo la strada di grande comunicazione FiPiLi.

La squadra d’emergenza è dovuta accorrere in direzione Firenze, nelle immediate vicinanze dello svincolo di Cascina, a causa di un incendio di sterpaglie divampato a ridosso della carreggiata.

Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno avviato tempestivamente le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere e a estinguere le fiamme in breve tempo. Il rapido intervento ha evitato che il rogo, alimentato dalla vegetazione secca, potesse propagarsi ai campi adiacenti o creare seri disagi alla circolazione stradale, particolarmente intensa in quel tratto della FiPiLi.

Al termine delle operazioni, l’area interessata – stimata in circa 100 metri quadrati complessivi – è stata bonificata e messa in sicurezza. Restano ancora da accertare le cause che hanno dato origine al principio d’incendio.