Chirurgia robotica, Pisa non ha rivali: l’Aoup è prima in Italia per numero di interventi

PISA – Pisa si conferma la capitale italiana della chirurgia ad alta tecnologia. Il 2025 ha sancito, ancora una volta, il primato dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup). I numeri parlano chiaro: il Centro multidisciplinare è al primo posto in Italia per volume di attività.

Nessuna altra struttura pubblica o privata, tra quelle dotate di quattro piattaforme robotiche Da Vinci, riesce a tenere questo passo. In un solo anno sono stati eseguiti 1870 interventi. Una cifra che segna una crescita del 3% rispetto al 2024. La media è impressionante: oltre 460 procedure per ogni singola macchina.

Non è solo una questione di statistiche. Dietro questi dati c’è una strategia precisa. “È la prova della maturità organizzativa della nostra struttura”, commenta Katia Belvedere, direttrice generale dell’Aoup. La manager sottolinea come la chirurgia mininvasiva sia ormai un pilastro strategico. Tutto questo rientra in una visione lungimirante della Regione Toscana che, già dal 2010, ha avviato un coordinamento unico per l’uso dei robot in sanità.

Ma cosa si cura con il robot a Pisa? Praticamente tutto. Sono oltre 20 le unità operative coinvolte. Si va dalla chirurgia generale (compresi i trapianti di rene da vivente) all’urologia, dalla ginecologia alla cardiochirurgia, fino agli interventi su torace e testa-collo. Anche reparti dell’Area vasta nord ovest utilizzano le piattaforme pisane.

Il vantaggio per il malato è enorme. L’approccio mininvasivo significa meno dolore, perdite di sangue ridotte e un ritorno a casa molto più rapido.

Il segreto di Pisa sta anche nel ‘dietro le quinte’. C’è un team dedicato esclusivamente alla gestione operativa. Pianificano le sale, ottimizzano i tempi, gestiscono il percorso del paziente. “La robotica non è solo tecnologia, è un cambio di mentalità aziendale”, spiega ancora la Belvedere.

Infine, Pisa è diventata una scuola. Il Centro non si limita a operare, ma insegna. Nel 2025 si è concluso il quinto ciclo di workshop formativi del programma Genesis. Ben 18 ospedali da tutta Italia sono venuti a Pisa per imparare il modello gestionale, dal Niguarda di Milano al policlinico di Tor Vergata, passando per Siena e Novara.

E si guarda al futuro dei medici. È partito il progetto Resident and Fellow, un percorso di training specifico per i giovani chirurghi in formazione. L’ospedale di Pisa, dunque, si conferma non solo un luogo di cura d’eccellenza, ma un vero e proprio laboratorio di conoscenza per la sanità di domani.