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Incidente a Calcinaia: i pompieri tagliano le lamiere per estrarre un automobilista ferito

Paura alle prime luci dell'alba lungo via Valdinievole: un veicolo perde improvvisamente il controllo e finisce la sua corsa fuori dalla carreggiata stradale

Cronaca
REDAZIONE
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Vigili del fuoco
Foto di: Vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura

CALCINAIA – Paura alle prime luci della giornata di oggi nel territorio comunale di Calcinaia. Intorno alle 06:40 di questa mattina, si è verificato un serio incidente stradale lungo via Valdinievole. Per motivi su cui si dovrà fare chiarezza, la persona alla guida di un’automobile ha perso improvvisamente il controllo della vettura, finendo la propria corsa fuori dalla carreggiata.

A seguito del violento impatto, il conducente è rimasto ferito e, a causa dei danni riportati dal veicolo, è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, totalmente impossibilitato a uscire con le proprie forze.

Per risolvere la delicata situazione è stato richiesto l’intervento tempestivo di una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa. Giunti sul luogo del sinistro, i pompieri hanno dovuto impiegare specifiche attrezzature da soccorso per divaricare e tagliare le lamiere contorte della macchina.

Questa complessa operazione meccanica ha permesso di creare un varco sicuro, consentendo al personale medico del 118 di raggiungere l’automobilista incastrato e di prestargli immediatamente le necessarie cure sanitarie. A presidiare l’area dell’incidente, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per gestire la situazione e procedere con i rilievi di rito.

© Riproduzione riservata

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