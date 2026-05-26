Tocca anche la Toscana il maxiblitz internazionale contro il mercato nero dei farmaci e dei prodotti sanitari illegali

ROMA – Un maxi-blitz internazionale contro il mercato nero dei farmaci e dei prodotti sanitari illegali, capace di smantellare reti criminali attive sul web e di intercettare migliaia di spedizioni pericolose dirette nel nostro paese. Si è conclusa con numeri imponenti la diciottesima edizione di Pangea, l’operazione globale coordinata da Interpol che dal 10 al 23 marzo scorsi ha visto la partecipazione di novanta nazioni, impegnate nel contrasto al traffico illecito di medicinali falsificati, contrabbandati o pericolosi per la salute pubblica.

I risultati complessivi dell’operazione, resi noti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, delineano un business illegale ramificato e in costante crescita. A livello mondiale, lo sforzo congiunto di forze di polizia, autorità doganali e organi di regolazione ha portato al sequestro di oltre 6 milioni di unità posologiche di farmaci contraffatti, per un valore commerciale che supera i 15 milioni di dollari. L’offensiva delle forze dell’ordine ha fatto scattare 392 indagini, 269 arresti e lo smantellamento di 66 organizzazioni criminali, a cui si aggiunge la chiusura di ben 5700 siti web e canali social utilizzati per il commercio abusivo.

In Italia l’attenzione si è concentrata principalmente sui grandi hub aeroportuali dei corrieri espresso e delle Poste, veri e propri imbuti strategici per le migliaia di spedizioni che ogni giorno varcano i confini nazionali. Negli scali sono entrati in azione “team misti” di altissima specializzazione, composti dai militari dei Nuclei carabinieri tutela salute (Nas), dal personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), dagli uffici Usmaf e dai reparti della Guardia di finanza. Grazie a questa sinergia sono state intercettate e sequestrate quasi 20mola unità di farmaci illegali destinate al mercato italiano, per un valore di oltre 20mila euro.

I sequestri hanno permesso di tracciare le nuove e pericolose tendenze del mercato clandestino. Gli inquirenti hanno registrato un forte incremento nell’importazione illecita di antiparassitari come l’ivermectina e il fenbendazolo (quest’ultimo autorizzato esclusivamente per uso veterinario), tornati prepotentemente alla ribalta sul web perché promossi fraudolentemente come presunte terapie contro il cancro. Resta altissima anche la richiesta di sostanze dopanti e di prodotti legati al cosiddetto lifestyle saving, in particolare farmaci contro la disfunzione erettile e i popolarissimi prodotti per la perdita di peso, come la semaglutide.

Il monitoraggio non si è fermato alle frontiere. I Nas hanno intensificato le ispezioni sul territorio nazionale, scoprendo vendite abusive di medicinali all’interno di esercizi non autorizzati, come i negozi etnici, e stringendo il cerchio attorno a trentadue siti web fuorilegge con server all’estero, per i quali è già stato chiesto l’oscuramento al Ministero della Salute. Dal canto loro, i reparti territoriali della Guardia di Finanza hanno operato sequestri mirati negli spazi doganali di importanti scali come Napoli Capodichino, Pisa, Venezia e gli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino, mentre il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche delle Fiamme Gialle ha provveduto all’oscuramento diretto di altri dieci portali internet abusivi.

Un’operazione di vasta scala che ha permesso non solo di arginare un grave pericolo per i consumatori, ma anche di aprire nuovi e importanti filoni investigativi che sono tuttora in pieno svolgimento.