PISA – Trovato con lo Shaboo nell’auto e in casa: arrestato un 43enne filippino.

Una volante della questura di Pisa, negli scorsi giorni, ha notato un’auto che procedeva a bassa velocità, in maniera sospetta, nei pressi di piazza Sant’Antonio. Gli attenti operatori della polizia hanno pertanto deciso di procedere ad un controllo. Fermata l’auto, il guidatore, unico presente a bordo, appariva estremamente nervoso, tanto da determinare gli operanti ad un controllo approfondito, anche con il supporto degli investigatori della narcotici della Squadra Mobile di Pisa.

La perquisizione operata, che è stata estesa anche al domicilio del controllato, ha dato esito positivo, in quanto all’interno del veicolo, il soggetto aveva occultato un contenitore contenente 10,7 grammi, di una sostanza in cristalli, presumibilmente Shaboo, risultata positiva ai test per anfetamina. Venivano inoltre rinvenute quattro dosi pronte alla rivendita della stessa sostanza (peso complessivo di 2,2 grammi) oltre a un bilancino di precisione, molti involucri di cellophane utili per il confezionamento nonché altri strumenti atti al consumo ed al taglio della sostanza.

Pertanto, sentito il magistrato di turno alla procura di Pisa, in relazione alla circostanza che la sostanza sequestrata era corrispondente a più di 40 dosi e che trattasi, se i primi accertamenti fossero confermati, della famigerata droga shaboo (anche detta ice), proveniente dai paesi asiatici, un potente narcotico con effetti devastanti sulla salute fisica e mentale, si formalizzava l’arresto in flagranza del soggetto.

L’arrestato, un soggetto filippino di 43 anni, è stato così posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.