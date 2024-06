Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Aeroporto Galilei di Pisa: via ai lavori ampliamento terminal.

Aeroporto Galilei di Pisa, partono il 22 luglio 2024 i lavori di ampliamento del terminal. Il progetto prevede l’ampliamento della capacità aeroportuale del terminal tra i 6 e i 7 milioni di passeggeri annui. Al termine, la superficie totale passerà da 39.500 a 50.600 mq. Investimento 70 milioni di euro.

I lavori, che saranno realizzati in-house dalla società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni, prenderanno il via il 22 luglio. Con breve pausa nelle settimane centrali di agosto in concomitanza con il picco di traffico passeggeri atteso nello scalo investimento e una durata stimata di 27/28 mesi.

Il progetto presentato alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Pisa Michele Conti, del direttore pianificazione di Enac Costantino Pandolfi, del presidente dell’Unione Industriale Pisana Andrea Madonna, dell’amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, l’assessora regionale Alessandra Nardini.

Roberto Naldi: “I lavori di ampliamento e ristrutturazione del terminal di Pisa consentiranno di coniugare al meglio l’attesa crescita del traffico aereo con un’elevata offerta di servizi ai passeggeri. È un intervento ambizioso, con una forte attenzione alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica. Ci attende una sfida particolarmente complessa perché i lavori verranno realizzati senza ricorrere a un solo giorno di chiusura dello scalo attraverso una serie di interventi per fasi che consentiranno di mantenere inalterata l’operatività dello stesso”.

Eugenio Giani: “Una nuova immagine e accoglienza per chi arriva a visitare la nostra Toscana con più servizi e maggiore sostenibilità”.

Il progetto di ampliamento del terminale dell’aeroporto di Pisa “consentirà di coniugare l’attesa crescita del traffico aereo con l’offerta di livelli di servizi elevati, migliorando la gestione dei flussi dei passeggeri in arrivo e in partenza. Sarà infatti migliorato il rapporto tra terminal e piazzali degli aeromobili, l’equilibrio volumetrico e compositivo del terminal, i flussi e i percorsi dei passeggeri e, di conseguenza, l’esperienza degli stessi.

L’intervento sarà caratterizzato da una elevata complessità finalizzata a non intaccare e mantenere inalterata l’operatività dello scalo durante i 27/28 mesi di lavori. A tal fine, i lavori saranno realizzati in 3 distinte fas”i.

La prima fase, con una durata prevista di circa 12 mesi, prevede la costruzione di un nuovo edificio di 7.100 mq destinato a ospitare al piano terra gli arrivi con il mantenimento, nella fase dei lavori, dell’operatività di partenze e arrivi nel terminal esistente. Al termine dei lavori, gli arrivi saranno spostati in questo nuovo edificio. Il primo piano del nuovo edificio ospiterà i nuovi locali tecnici, e un nuovo impianto fotovoltaico di 300kW che consentirà di alimentare il nuovo edificio con energia rinnovabile autoprodotta.

La seconda fase, con una durata prevista di circa 11 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal Arrivi (circa 6.700 mq) posto al piano terra, resa possibile grazie alla migrazione degli stessi nel nuovo edificio. Contestualmente si procederà alla ristrutturazione del primo piano dello scalo (1.580 mq), creando un nuovo collegamento verticale, una Sala VIP e una hall di controllo passaporti. Al termine dell’intervento di ristrutturazione, lo spazio ospiterà le operazioni di partenze.

La terza, e ultima, fase, con una durata prevista di circa 4,5 mesi, prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal partenze (circa 3.680 mq) posto al piano terra di fianco all’attuale terminal arrivi. Contestualmente, al primo piano verrà eliminato l’attuale settore controllo passaporti, ampliando la hall di imbarco extra Schengen. Al termine di questo intervento, le aree oggetto delle fasi 2 e 3 di ristrutturazione verranno unite a formare un unico spazio dedicato alle partenze che saranno quindi separate dagli Arrivi con conseguenti importanti benefici nella gestione dei flussi e dell’operatività dello scalo. Complessivamente, l’area d’imbarco aumenterà da 3.150 mq a 6.554 mq.

Al termine dei 27/28 mesi di lavori, lo scalo potrà beneficiare di una volumetria di oltre 50.000 mq, incrementata del 28% rispetto all’attuale, coerente sia con i flussi di traffico attesi nel medio periodo sia con il profilo del passeggero, sempre più orientato sul segmento Low-Cost.

L’avvio dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del terminal segue la conclusione dei lavori propedeutici, avviati nel marzo 2022, che hanno riguardato l’attività di bonifica del terreno per la presenza di eventuali ordigni bellici, la demolizione di un hangar, la realizzazione di un nuovo by-pass fognario lungo circa 130 metri, la predisposizione parziale dei collegamenti elettrici previsti per garantire le connessioni funzionali tra il terminal esistente e il futuro fabbricato di nuova realizzazione e l’implementazione del primo tratto di un nuovo canale di raccolta acque di esondazione lungo circa 80 metri.

L’incremento delle aree da adibire ad attività food&retail consentirà una ridefinizione dell’offerta commerciale dell’aeroporto Galilei “offrendo maggiore diversità di servizi e opzioni, con un aumento di superficie in particolare nell’area airside dove il tempo di permanenza del passeggero è maggiore, con conseguenti benefici in termini di ricavi non aviation. Il progetto presta, infine, particolare attenzione all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi, con una marcata attenzione rivolta al comfort degli utenti e allo sviluppo sostenibile dello scalo aeroportuale pisano”.