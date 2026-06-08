Brucia un’azienda di materiale plastico a Vicopisano: colonna di fumo visibile a chilometri

VICOPISANO – Un vasto e preoccupante incendio è divampato nella prima mattinata di oggi (8 giugno) nel territorio comunale di Vicopisano, mobilitando in massa i soccorritori. L’allarme è scattato intorno alle 9,30 quando le fiamme hanno avvolto un capannone industriale situato in via Masaccio, di proprietà di un’azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico.

La densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza a causa della combustione delle materie plastiche, ha fatto scattare immediatamente la massima procedura d’emergenza. Sul posto sono fiondate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pisa, attualmente impegnate in prima linea nelle difficili operazioni di contenimento e spegnimento del rogo. Nel teatro dell’evento operano due squadre operative supportate da quattro automezzi antincendio e due autobottibombe per garantire il costante rifornimento idrico.

Data la tipologia del materiale andato a fuoco e la potenziale rapidità di propagazione del rogo all’intera struttura, la sala operativa ha disposto il massiccio invio di rinforzi. Sono infatti in corso di arrivo uomini e mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai Comandi limitrofi di Lucca, Pistoia e Livorno per supportare i colleghi pisani. Le operazioni si preannunciano lunghe e delicate, anche per la necessità di mettere in sicurezza l’intera area industriale.

Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulla situazione e sulle eventuali ripercussioni ambientali.

Per precauzione sono stati intanto evacuati i dipendenti delle aziende vicino al rogo nell’area industriale, tra Vicopisano e Cascina, e un istituto scolastico.