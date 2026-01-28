9.8 C
Condannato per violenza sessuale ai danni di un minore: va in carcere a 86 anni

Deve scontare tre anni e 4 mesi di reclusione per un episodio che risale al 2019. Eseguito l'ordine di carcerazione

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto sito web Uilpa Polizia Penitenziaria)
Meno di 1 ' di lettura

CASCIANA TERME LARI – Nella mattinata di lunedì (26 gennaio) i carabinieri della stazione di Casciana Terme hanno arrestato un uomo di 86 anni, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura presso la corte di appello di Firenze. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva per il reato di violenza sessuale su minore, riferito a fatti accaduti a Pisa nell’aprile del 2019.

L’uomo, rintracciato dai militari nella propria abitazione, deve espiare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto al carcere di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

