Un morto nel tamponamento a catena sulla FiPiLi a Montopoli

MONTOPOLI – Un altro incidente mortale nella mattinata: si è verificato all’uscita di Montopoli della FiPiLi.

Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta dalle 9 all’altezza dell’uscita in direzione mare per l’incidente stradale. Si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolte due autovetture, un furgone e un autoarticolato. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto dalle lamiere i feriti e li ha consegnati al personale sanitario.

Il personale medico del 118 ha purtroppo constatato il decesso di una persona. È durata poi a lungo messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro e il luogo dell’intervento.

Attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Sul posto la Polizia Stradale, il 118 e Avr per il ripristino dell’arteria stradale.