Il Pisa finisce ko nel big match per la serie A: vola il Sassuolo

Sassuolo – Pisa 1-0SASSUOLO (4-3-3).

Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Mazzitelli (79′ Iannoni), Ghion (67′ Obiang); Berardi (84′ Verdi), Moro (67′ Mulattieri), Laurienté (79′ Pierini). A disposizione. Satalino, Volpato, Pieragnolo, Paz, Bonifazi, Lipani, Muharemovic. Allenatore Grosso.

PISA (3-4-2-1). Semper; Rus, Caracciolo (87′ Abildgaard), Canestrelli; Sernicola, Piccinini (61′ Morutan), Marin, Angori (61′ Hojholt); Tramoni (87′ Arena), Moreo; Lind (87′ Meister). A disposizione. Nicolas, Loria, Sussi, Touré, Castellini, Calabresi, Bonfanti. Allenatore Inzaghi

ARBITRO: Ghersini di Genova (Zingarelli-Pascarella)

RETE: 23′ Moro

NOTE: Ammonito Mazzitelli. Recupero 1′ pt; 4′ st. Spettatori 11.241

REGGIO EMILIA – Al Mapei Stadium la sfida più attesa premia il Sassuolo che mette un piede e mezzo in serie A. Ma nella sfida in panchina di due campioni del mondo del 2006 (Grosso e Inzaghi) il Pisa non demerita e conferma di essere meritata protagonista del torneo.

Il primo tempo vede il Sassuolo più intraprendente con un Berardi in grande spolvero e dispensatore di palloni per i compagni. Prima Doig coglie un clamoroso paolo, poi su cross di Berardi Moro porta in vantaggio i suoi e incanala la gara verso i neroverdi.

Nel secondo tempo, anche con i cambi, il Pisa alza il baricentro. Tramoni, però, è in serata no ed impresico, Canestrelli e Piccinini non trovano la porta.

Finisce così, con gli applausi del folto pubblico di fede nerazzurra che è arrivato al Mapei. I punti di vantaggio sulla terza della classe sono sei e rassicuranti. Ma domenica 9 c’è già un altro ostacolo da superare: un’altra trasferta con la seconda della classe Spezia.