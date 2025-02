Il Pisa scaccia i fantasmi dall’Arena Garibaldi e rimonta con un tris la Juve Stabia

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Juve Stabia 3-1PISA (3-4-2-1):

Semper; Rus (84′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré (46′ Morutan); Marin, Hojholt (46′ Piccinini), Angori; Tramoni (87′ Sernicola), Moreo (84′ Meister); Lind. A disposizione. Nicolas, Loria, Sussi; Castellini, Abildgaard, Arena, Bonfanti. Allenatore Inzaghi

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam: Ruggero, Quaranta (69′ Rocchetti), Bellich; Floriani Mussolini, Buglio (69′ Meli), Pierobon (69′ Leone), Fortini (76′ Maistro); Piscopo (87′ Dubickas), Candellone; Adorante. A disposizione. Matosevic, Baldi, Morachioli, Gerbo, Peda, Louati, Mosti. Allenatore Tarantino

ARBITRO: Aureliano di Bologna (Lombardo-Miniutti)

RETI: 57′aut. Marin, 64′ rig. Tramoni, 66’Morutan, 77’Moreo

NOTE: Ammoniti Quaranta, Floriani Mussolini, Sernicola. Espulso Candellone al 35′ per gioco pericoloso

PISA – Il Pisa dimentica i fantasmi e conquista tre punti importantissimi contro un’ottima Juve Stabia recuperando due punti alla capolista Sassuolo, fermato sullo 0-0 dalla Sampdoria nell’anticipo di venerdì.

Partita dalle tante emozioni. Nel primo tempo l’azione più clamorosa è degli ospiti campani ma Semper dice di no ad Adorante. Gialloblu in dieci al 35′ per un intervento scomposto di Candellone su Marin ma gli equlibri non cambiano in maniera evidente.

A inizio ripresa prima viene annullato un gol di Tramoni perché il pallone prima dell’assist di Angori era uscito. Poi su una verticalizzazione Marin mette alle spalle di Semper mandando a vuoto l’uscita del proprio compagno di squadra. Il pari arriva solo sette minuti dopo su calcio di rigore realizzato da Tramoni (il fallo era su Piccinini). Due minuti e Morutan, entrato nella ripresa fa 2-1 sfruttando un errore di Thiam. Giochi chiusi con la rete di Moreo ancora servito da Piccinini. Finisce così.