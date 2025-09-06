25.7 C
Montopoli continua a tifare Carlotta: maxischermo per la finale mondiale di pallavolo femminile

Si rinnova l'appuntamento a poco più di un anno dalla vittoria olimpica. Il paese pronto a sostenere ancora la sua campionessa

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Montopoli continua a tifare Carlotta: maxischermo per la finale mondiale di pallavolo femminile
Montopoli continua a tifare Carlotta: maxischermo per la finale mondiale di pallavolo femminile (foto ufficio stampa)
MONTOPOLI – Montopoli continua a tifare per Carlotta Cambi.

A distanza di poco più di un anno dalla finale delle Olimpiadi la sala del consiglio comunale di Montopoli in Val d’Arno apre nuovamente le porte per accogliere i sostenitori e le sostenitrici della nazionale italiana di volley femminile. Per domani (7 settembre) è stata organizzata una visione collettiva della finale del campionato mondiale, Italia – Turchia.

Nell’agosto del 2024 in tantissimi si sono dati appuntamento per la finale olimpica di volley femminile contro gli Stati Uniti. Il match si è concluso con la conquista dell’oro olimpico e con i festeggiamenti in piazza San Matteo.

Un modo per sostenere insieme la nazionale italiana femminile di volley e la pallavolista montopolese Carlotta Cambi al quale l’amministrazione comunale ha conferito la benemerenza civica per alti meriti sportivi.

L’appuntamento è per domani (7 settembre) alle 14,30.

© Riproduzione riservata

