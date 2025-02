Rapinato dopo la rissa e l’aggressione: in carcere un minorenne a Montecatini

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTECATINI – Rapina un uomo al termine di una violenta rissa, portando via portafoglio, telefono cellulare e orologio.

Gli agenti del commissariato di Montecatini Terme hanno tratto in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto al Centro di prima accoglienza di Firenze, un minorenne di origini albanesi, ospite in una struttura per minorenni ubicata nella provincia di Pistoia, autore in concorso con altri coetanei da identificare, di una rissa e contestuale rapina aggravata in danno di un cittadino anch’egli straniero, costretto in conseguenza di ciò a cure mediche di pronto soccorso con prognosi iniziale di 30 giorni.

In particolare il personale in servizio di controllo del territorio squadra bolante 113, su disposizione della sala operativa si è portata in piazza del Popolo a Montecatini, in quanto era stata segnalata su linea di emergenza 112 una rissa che vedeva coinvolti alcuni giovani, presumibilmente minorenni, di etnia albanese/rumena ed etnia africana.

Al momento dell’arrivo degli agenti operante la rissa si era conclusa e i diretti interessati si erano già dileguati per le vie del centro cittadino. Effettuando accurati passaggi e controlli nella zona di interesse, a breve distanza dalla piazza centrale gli operatori hanno riscontrato nella vicina via Cavour, a terra, un uomo di origini africane che, evidenziando numerose escoriazioni al volto e un forte dolore ad una mano, stava trattenendo a sé un ragazzo minorenne che indicava agli agenti intervenuti come il responsabile, in suo danno, di lesioni personali a seguito della rissa e contestuale rapina del portafoglio, del telefono cellulare e di un orologio che aveva al polso.

La vittima è stata immediatamente accompagnata da personale sanitario al pronto soccorso di Pescia dove, a seguito delle lesioni riportate, è stato refertato con una prognosi iniziale di 30 giorni.

Il personale della Squadra Volante, ha accompagnato agli uffici del commissariato del ragazzo minorenne indicato dalla vittima il quale, dopo essere stato sottoposto a compiuta identificazione e riscontri dattiloscopici, informata l’autorità giudiziaria, è stato tratto in arresto ed accompagnato al Centro di prima accoglienza per minori di Firenze. L’arresto è stato convalidato dal Gip con conseguente applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.