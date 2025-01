Sfondati i pannelli delle porte di legno di Santa Maria delle Carceri a Prato

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Vandali in azione alla basilica di Santa Maria delle Carceri a Prato.

Ignoti nella notte hanno sfondato i pannelli delle ante del portone principale e di quello laterale, in legno, della chiesa quattrocentesca del centro di Prato. I vandali non sono entrati, invece, in chiesa, che è difesa da un accesso blindato.

A sporgere la denuncia è stato il sacrestano della chiesa. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che visioneranno anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto è arrivata per verbalizzare l’accaduto anche la polizia municipale. A constatare i danni anche l‘arcivescovo Giovanni Nerbini che ha definito il gesto “grave e insensato”

Santa Maria delle Carceri è una delle chiese giubilari dell’anno santo 2025.