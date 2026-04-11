12.8 C
Firenze
domenica 12 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cocaina e sostanza da taglio nella camera d’albergo: ventenne in manette

I carabinieri di Colle di Val d’Elsa hanno arrestato dopo i controlli: è un senza fissa dimora irregolare sul territorio nazionale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri a Colle Val d'Elsa (foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

COLLE VAL D’ELSA – I carabinieri di Colle di Val d’Elsa, nel corso della serata di giovedì (9 aprile), hanno arrestato un giovane, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e materiale per il suo confezionamento.

I militari della stazione dei carabinieri di Colle di Val d’Elsa, durante un servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo di un cittadino tunisino di 20 anni il cui atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione personale, estesa anche alla camera d’albergo dove il giovane alloggiava, ha permesso di rinvenire 100 grammi di sostanza di tipo cocaina suddivisa in cinque involucri, un bilancino di precisione e sostanza da taglio per il confezionamento delle dosi.

L’uomo senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato arrestato e tradotto al carcere Santo Spirito di Siena a disposizione della procura di Siena.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.8 ° C
13.9 °
12.7 °
40 %
1.2kmh
1 %
Dom
24 °
Lun
19 °
Mar
20 °
Mer
19 °
Gio
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1387)ultimora (796)sport (146)salute (65)Video Adnkronos (64)Tecnologia (62)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati