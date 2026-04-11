Cocaina e sostanza da taglio nella camera d’albergo: ventenne in manette

COLLE VAL D’ELSA – I carabinieri di Colle di Val d’Elsa, nel corso della serata di giovedì (9 aprile), hanno arrestato un giovane, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e materiale per il suo confezionamento.

I militari della stazione dei carabinieri di Colle di Val d’Elsa, durante un servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo di un cittadino tunisino di 20 anni il cui atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. La successiva perquisizione personale, estesa anche alla camera d’albergo dove il giovane alloggiava, ha permesso di rinvenire 100 grammi di sostanza di tipo cocaina suddivisa in cinque involucri, un bilancino di precisione e sostanza da taglio per il confezionamento delle dosi.

L’uomo senza fissa dimora e irregolare sul territorio, è stato arrestato e tradotto al carcere Santo Spirito di Siena a disposizione della procura di Siena.