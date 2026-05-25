Reati predatori e allarme sociale a Siena: la Polizia espelle un 65enne rumeno

SIENA – Si è concluso con un rimpatrio forzato l’iter a carico di un cittadino di nazionalità rumena considerato una concreta minaccia per la sicurezza e l’incolumità pubblica sul territorio senese. Nelle scorse ore, la Polizia di Stato ha infatti eseguito un provvedimento di allontanamento definitivo nei confronti di un uomo di 65 anni.

Il profilo del soggetto era ben noto alle forze dell’ordine a causa di numerosi precedenti. Nel corso del tempo, il sessantacinquenne era stato segnalato a più riprese per aver tenuto comportamenti molesti e per essere rimasto coinvolto in episodi legati a reati contro la persona e di natura predatoria. Questa condotta aveva finito per generare un forte senso di disagio e un diffuso allarme sociale all’interno della comunità, aggravato dalla continua e reiterata inosservanza, da parte dell’uomo, delle disposizioni impartite dalle autorità sia in ambito amministrativo che giudiziario.

Per porre fine alla situazione di pericolo, le istituzioni locali si sono attivate formalmente. Il Prefetto Romeo ha firmato il decreto di espulsione, mentre le pratiche sono state seguite direttamente dall’Ufficio Immigrazione della Questura. Una volta ottenuta la convalida legale del provvedimento, il Questore Angeloni ha potuto disporre la misura dell’accompagnamento coattivo alla frontiera.

L’ultima fase dell’operazione è stata gestita sul campo dal personale dell’Ufficio Immigrazione specializzato nei servizi di scorta internazionale. I poliziotti hanno viaggiato insieme al sessantacinquenne fino in Romania, portando a termine l’incarico con la consegna formale dell’uomo alle autorità competenti del suo Paese d’origine.