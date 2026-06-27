Schianto mortale a Montepulciano: muore un giovane di 28 anni, un altro è gravissimo

MONTEPULCIANO – Un drammatico schianto nella notte spezza una giovane vita e lascia un altro ragazzo in fin di vita. Il tragico incidente stradale si è consumato intorno alle 4 del mattino in via della Costituzione a Montepulciano, mobilitando immediatamente i soccorsi in codice rosso. Per un uomo di soli 28 anni, conducente dell’auto coinvolta, purtroppo, l’impatto è risultato fatale: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto praticamente sul colpo.

Il bilancio del sinistro, in quello che appare un incidente autonomo di un auto con a bordo tre persone, è pesantissimo. Un altro giovane di 26 anni ha riportato traumi gravissimi ed è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, grazie all’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2 che lo ha trasportato nel nosocomio senese in condizioni critiche. Una ragazza, anche lei di 26 anni, è rimasta ferita in modo più lieve ed è stata accompagnata in codice verde al vicino ospedale di Nottola per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo della tragedia è confluito un imponente schieramento di soccorritori: l’auto medica di Nottola, l’ambulanza con infermiere della Misericordia di Sinalunga e l’ambulanza Blsd della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, e dei carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico sinistro.