Con il poker al Pineto la Pianese conquista matematicamente un posto nei playoff

Getting your Trinity Audio player ready...

Pianese – Pineto 4-0PIANESE

(3-4-1-2): Filippis; Ercolani (16’ st Pacciardi), Indragoli (84′ Nardi), Masetti; Da Pozzo, Simeoni, Proietto (84′ Colombo), Chesti (72′ Mastropietro); Marchesi; Bacchin (39’ Falleni), Mignani. A disposizione: Boer, Reali, Xhani, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Giorgio. Allenatore: Formisano.

PINETO (4-3-3): Marone; Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso (46′ Giannini), Borsoi; Germinario (46′ Fabrizi), Lombardi (81′ Nebuloso), Schirone (73′ Gatto); Tunjov, Gambale (65′ Chakir), Bruzzaniti. A disposizione: Colaiuda, Barretta, Stambolliu, Amadio, Ienco, Marafini, Marrancone. Allenatore: Tisci.

ARBITRO: Zoppi di Firenze (Fedele-Macchi; IV ufficiale: Palma di Napoli)

RETI: 1′ e 79′ Bacchin, 18′ rig. Mignani, 64′ Marchesi

NOTE: Ammoniti Proietto, Ercolani, Schirone

PIANCASTAGNAIO – La stagione da incorniciare della Pianese raggiunge il suo primo risultato. Da ieri è matematica, infatti, la qualificazione ai playoff.

Un obiettivo a dir poco storico per la formazione amiatina. A far esplodere lo stadio ci pensano prima Bacchin, poi Mignani (arrivato nel frattempo a quota 16 gol in stagione), Marchesi, che firma un gol di pregevole fattura, e infine ancora Bacchin, con la rete che vale la sua prima doppietta stagionale. Adesso la squadra, dopo il meritato riposo, potrà tornare a lavorare in vista dell’ultima trasferta della stagione regolare, al Libero Liberati contro la Ternana.

La Pianese in vantaggio dopo meno di un minuto: bella azione che porta Mignani a calciare verso la porta da dentro l’area di rigore. Il tiro viene respinto, ma Bacchin è il più veloce ad avventarsi sulla palla e scaraventarla in rete. È 1-0 per le zebrette. Spingono le zebrette, che sfiorano il raddoppio al 4’: Bacchin serve sulla corsa Marchesi, che mette al centro un bel traversone sul quale Da Pozzo non arriva per questione di centimetri. Il Pineto prova a replicare con un cross dalla sinistra, ma Simeoni e Filippis fanno buona guardia. Al 16’ sono ancora gli amiatini a spingere, con una bella manovra avvolgente che porta Da Pozzo a inserirsi in area: Ingrosso lo atterra e causa un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Mignani, che non sbaglia e realizza la sedicesima rete in campionato, portando i suoi sul 2-0. Gli abruzzesi cercano di rispondere, ma i padroni di casa non si fanno cogliere impreparati. Ancora Pianese pericolosa al 28’ con Chesti, che sfonda dalla sinistra e serve il retropassaggio per Marchesi, il cui tiro viene murato da un difensore. Il pallone finisce sui piedi di Proietto, che ci riprova, ma stavolta è Marone a bloccare. I biancoazzurri ci provano al 34’, ma il colpo di testa di Gambale, seguito alla torre di Tunjov, termina a lato. Bianconeri pericolosi al 42’ sugli sviluppi di una bella percussione di Da Pozzo, che porta al tiro ancora Marchesi, senza fortuna. Sugli sviluppi di un corner, Gambale arriva a colpire di testa, ma la sfera termina alta.

Torna dagli spogliatoi con la giusta verve la Pianese, che si rende subito pericolosa al 9’: Bacchin, dalla destra, mette un bel cross, ma Mignani non arriva per questione di centimetri. Dall’altra parte del campo prova a replicare il Pineto, ma è proprio il numero 9 bianconero a salvare sulla linea sul tentativo di De Santis. Spinge la squadra toscana, che al 19’ della ripresa cala il tris: Marchesi riceve palla, si inserisce in area di rigore dove si destreggia tra i difensori, si porta il pallone dal sinistro al destro e lo piazza sul secondo palo, là dove il portiere non può arrivare. È 3-0 Pianese. La squadra di casa continua a macinare gioco e sfiora anche la quarta rete su calcio d’angolo, ma prima il portiere e poi un difensore negano il poker. La quarta rete arriva all’80’: Simeoni piazza un perfetto filtrante per Mignani che, da dentro l’area, calcia a botta sicura, ma Marone si supera e respinge. Da Pozzo raccoglie il pallone e, con un tacco geniale, imbecca Bacchin che, a porta sguarnita, sigla la sua prima doppietta tra i professionisti. Il Comunale esplode di gioia: è 4-0 Pianese.

Questo è il colpo del ko per gli abruzzesi che non hanno più le energie per rispondere. La partita, dopo i 5’ concessi dell’arbitro, termina così sul 4-0.

Nell’altra gara con al via una formazione toscana degli anticipi del sabato finisce pari fra Spal e Pontedera con i granata che restano attaccati al treno playoff. Oggi (13 aprile) la Lucchese sull’orlo del fallimento attende la Vis Pesaro, mentre l’Arezzo prova a fermare la prima della classe Entella in Liguria.