La morsa del freddo non molla: codice giallo attivo fino al’8 gennaio

L’inverno alza la voce e stringe la Toscana in una morsa di freddo. Le previsioni non lasciano dubbi: le temperature minime sono destinate a scendere ancora, portando con sé il pericolo insidioso delle gelate diffuse. Il fenomeno riguarderà tutte le quote, dalle zone appenniniche fino alle pianure.

Di fronte a questo scenario, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di non abbassare la guardia. È stata ufficialmente estesa l’allerta gialla per rischio ghiaccio. Il codice di vigilanza copre l’intero territorio regionale e resterà in vigore fino alle ore 12:00 di domani, giovedì 8 gennaio.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, specialmente per chi deve mettersi alla guida nelle ore notturne o alle prime luci dell’alba. Per conoscere nel dettaglio i comportamenti corretti da adottare e limitare i rischi, è possibile consultare la sezione dedicata “Allerta meteo” sul sito istituzionale della Regione Toscana.