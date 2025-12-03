12.6 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Torna la pioggia: giovedì sotto l’acqua per isole e litorale meridionale

Peggioramento delle condizioni climatiche in Toscana. Scatta l'avviso di criticità per temporali sulla costa sud

Cronaca
Un altro giorno di maltempo: martedì con l'allerta gialla
Torna il maltempo sulla Toscana. Le condizioni meteorologiche sono in peggioramento, con piogge attese in particolare sull’Arcipelago e sulla costa centro-meridionale.

Già dalla giornata odierna (3 dicembre) si potranno verificare i primi rovesci sulle isole. Tuttavia, i fenomeni sono destinati a intensificarsi nelle prossime ore.

Di conseguenza, la Sala operativa della protezione civile regionale ha diramato un bollettino di criticità. È stato attivato il codice giallo per l’intera giornata di domani. 

Sotto osservazione c’è il rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Non si escludono inoltre forti temporali. Per conoscere i comportamenti corretti da tenere in queste situazioni, si invita a consultare la sezione dedicata all’Allerta meteo sul portale della Regione Toscana.

