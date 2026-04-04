Morto a 85 anni l’ex caporedattore dell’Ansa Toscana, Aligi Cioni

FIRENZE – “Con la scomparsa di Aligi Cioni se ne va non solo un pezzo di storia del giornalismo toscano ed italiano ma anche un uomo delle istituzioni che per anni ha messo al servizio della Toscana la sua dedizione e la sua competenza nel campo dell’informazione”.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani commenta la notizia della scomparsa di Aligi Cioni, già caporedattore dell’Ansa Toscana tra la fine degli anni ‘80 e il 2000 e portavoce dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale della Toscana nei primi anni Duemila. Cioni se n’è andato nei giorni scorsi e la notizia della sua dipartita è stata data oggi (4 aprile) dalla famiglia ad esequie avvenute, come da sua volontà.

“Nei suoi anni di servizio ho avuto la fortuna di poterne apprezzare le doti di giornalista appassionato e dalla professionalità esemplare, che lo hanno reso un punto di riferimento per chiunque seguisse il racconto dell’attualità del nostro territorio, ma anche i valori umani – aggiunge Giani – : la gentilezza, la disponibilità e la correttezza che sempre lo hanno contraddistinto. A lui si deve anche la creazione del Fondo Oriana Fallaci – ricorda il presidente – che resterà negli anni a venire un’eredità preziosa, frutto del suo impegno e della sua passione, per la Toscana ed oltre. Ci mancherà. Alla sua famiglia, la figlia Federica, il figlio Leonardo e la moglie Tiziana, in questo momento doloroso vanno il mio più sincero cordoglio e la mia vicinanza”.

Alle parole di Giani si uniscono quelle di Cristina Manetti: “Con profondo dolore apprendiamo la scomparsa di Aligi Cioni, figura di grande rilievo del giornalismo toscano e nazionale, che ha dedicato la sua vita professionale all’informazione con passione, rigore e straordinaria competenza”. Lo dichiara l’assessora alla cultura, editoria e comunicazione della Regione Toscana, Cristina Manetti.

“Per decenni – prosegue Manetti – Cioni ha rappresentato un punto di riferimento per l’agenzia Ansa e per intere generazioni di giornalisti, contribuendo in modo determinante alla qualità e all’autorevolezza dell’informazione. Il suo impegno non si è esaurito con la carriera in redazione, ma è proseguito nelle istituzioni, dove ha saputo mettere al servizio della comunità la sua esperienza e la sua visione, contribuendo anche alla valorizzazione della memoria culturale del nostro territorio”.

“Alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato – conclude l’assessora regionale – va il mio più sincero cordoglio, insieme alla gratitudine per quanto ha lasciato al mondo del giornalismo e alla Toscana”.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Aligi Cioni: con lui se ne va una figura di riferimento del giornalismo toscano”. Così la presidente del consiglio regionale, Stefania Saccardi.

“La Toscana – prosegue Saccardi – perde un grande professionista e un uomo che ha saputo interpretare il giornalismo con rigore, passione e profondo senso delle istituzioni. Nel corso della sua lunga esperienza all’Ansa, fino al ruolo di caporedattore, e successivamente come portavoce del presidente del Consiglio regionale, ha dimostrato una straordinaria dedizione al servizio dell’informazione e della comunità. Cioni è stato inoltre protagonista della vita culturale e civile della nostra regione, impegnato nella formazione delle nuove generazioni e nella valorizzazione della memoria, come testimonia il suo lavoro per il Fondo dedicato a Oriana Fallaci: un impegno profondo che resterà un esempio per tutti. Sono sinceramente vicina alla figlia Federica, al figlio Leonardo, alla moglie Tiziana e a tutti i familiari, e mi unisco al cordoglio del mondo dell’informazione per la perdita di un collega stimato, di un maestro e di un amico”.

Aligi, ricorda nel momento del dolore l’Associazione Stampa Toscana, ha rappresentato un pezzo di storia del giornalismo, in Toscana. Nato a Livorno il 14 febbraio 1941, cresciuto a Pistoia, Cioni aveva iniziato a lavorare all’Ansa nel 1973 come redattore nella sede di Firenze di cui arriverà poi a essere responsabile nel 1987. Nel corso degli anni ’90 aveva poi guidato la redazione fotografica dell’agenzia a Roma. Era quindi tornato a Firenze, alla guida sempre della redazione toscana fino al 2000 quando è andato in pensione.

Successivamente è stato portavoce dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, dove fu artefice, tra le altre iniziative, della creazione del Fondo per la memoria di Oriana Fallaci, di cui andava particolarmente fiero. Era stato anche nel cda dell’Osservatorio permanente giovani-editori e della Fondazione Turati. Aveva inoltre insegnato teoria e tecnica delle comunicazioni di massa all’ateneo fiorentino.

Su sua richiesta, la famiglia invita parenti, amici e conoscenti a una messa di suffragio che si svolgerà nei prossimi giorni in data e luogo che saranno poi comunicati.