Terremoto in Venezuela, partono anche sette vigili del fuoco dalla Toscana

FIRENZE – I vigili del fuoco italiani, fra cui 7 unità dalla Toscana, sono pronti a partire con squadre di soccorso per il Venezuela, duramente colpito da una serie di forti eventi sismici.

Il Dipartimento della protezione civile, in collaborazione con il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si è attivato per predisporre la partenza di un team avanzato che, in raccordo con le autorità venezuelane, preparerà l’arrivo di un volo con operatori dei servizi sanitari regionali e dei vigili del fuoco, coordinati dal dipartimento della protezione civile.

Il Corpo nazionale ha disposto preliminarmente l’attivazione di un team di vigili del fuoco formato da 40 unità, con 25 esperti Usar (Urban search and rescue) specializzati nelle operazioni di ricerca e soccorso sotto le macerie, 12 operatori Tast (Technical assistance and support team) dedicati al supporto logistico e cartografico della base operativa e due specialisti della comunicazione in emergenza per il coordinamento del flusso comunicativo.