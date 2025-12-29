6.9 C
Firenze
martedì 30 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Toscana, la prevenzione non si ferma: test gratis in farmacia e dal medico per i nati tra il ’69 e l’89

Prorogata fino al 2026 la campagna contro l'Hcv. Esame rapido e senza spese rivolto a specifiche fasce d'età

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Riparte la campagna di screening gratuito contro l’epatite C promossa dalla Regione Toscana
Riparte la campagna di screening gratuito contro l’epatite C promossa dalla Regione Toscana (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

La Toscana alza la guardia contro un nemico spesso invisibile. La Regione ha deciso di prorogare lo screening gratuito per l’Epatite C fino al 31 dicembre 2026. Una scelta strategica, messa nero su bianco in una delibera presentata dall’assessora alla salute Monia Monni, per dare a tutti la possibilità di intercettare il virus prima che sia troppo tardi.

Il target è preciso. La campagna riguarda i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 (fascia 37-57 anni), oltre ai detenuti e alle persone seguite dai Serd. Fare il test è semplicissimo. Non servono code infinite: ci si può rivolgere al proprio medico di famiglia, alle farmacie (pubbliche e private) o alle associazioni di volontariato aderenti.

“Invitiamo tutti a farlo, non farlo è un errore”, è l’appello congiunto del presidente Eugenio Giani e dell’assessora Monni. I numeri sono in crescita, grazie anche alle lettere inviate dall’Ispro, ma non bastano. Ad oggi sono stati eseguiti oltre 100.000 test. Sembrano tanti, ma rappresentano solo il 10% della platea potenziale. La procedura è rapida e indolore: basta una piccola puntura sul dito. Il risultato è immediato.

L’Epatite C (HCV) è insidiosa. Si trasmette col sangue e può rimanere nel corpo per anni senza dare sintomi. Intanto, però, lavora nell’ombra. Se trascurata, l’infezione diventa cronica e può evolvere in cirrosi o cancro al fegato. La buona notizia è che la medicina ha fatto passi da gigante. Se il test rapido risulta positivo, si passa alla conferma e poi alla cura. Oggi esistono farmaci orali da assumere per 8-16 settimane: hanno effetti collaterali minimi e garantiscono la guarigione in oltre il 95% dei casi. Un test di pochi minuti, insomma, può letteralmente salvare la vita.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.9 ° C
9.3 °
5.8 °
80 %
1kmh
52 %
Mar
8 °
Mer
9 °
Gio
6 °
Ven
11 °
Sab
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1036)ultimora (937)Eurofocus (38)sport (36)demografica (26)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati