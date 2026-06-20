Il grande abbraccio di Livorno a Igor Protti: in diecimila al Picchi per l’ultimo saluto al campione

Oltre diecimila persone allo stadio Picchi sabato 20 giugno per l’ultimo abbraccio di Livorno a Igor Protti, scomparso a 58 anni.
Ad accogliere ed accompagnare nell’ultimo giro di campo il feretro il sindaco Luca Salvetti, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 20 giugno.
Sulla bara del campione le sciarpe e la maglia amaranto numero dieci.
Un omaggio da brividi con cori, striscioni, fumogeni, applausi senza sosta per Igor Protti.
Come quando Protti faceva esplodere lo stadio con i suoi gol.
Per l’ultimo saluto a Protti allo stadio Picchi di Livorno anche Cristiano Lucarelli, Alessandro Lucarelli, Marco Amelia, Alessandro Diamanti, Fabio Galante, David Balleri.
Tanta gente allo stadio di Livorno per l’ultimo saluto a Igor Protti, tanta da dover aprire anche la curva Sud oltre alla tribuna e alla Nord.
Domenica 21 giugno Igor Protti viene omaggiato con una cerimonia allo stadio Neri nella Rimini in cui è nato.
Poi venerdì 26 giugno la commemorazione allo stadio San Nicola di Bari.