8.3 C
Firenze
martedì 13 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Forte dei Marmi, arrestati due uomini armati dopo un inseguimento

Allarme nel centro cittadino dopo la segnalazione di un residente: fermati due italiani con pistole clandestine dotate di silenziatore e un furgone rubato

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
forte-dei-marmi-arresto-due-uomini
Foto: ufficio stampa
1 ' di lettura

FORTE DEI MARMI Momenti di tensione nel centro cittadino nella giornata di venerdì 9 gennaio, quando un inseguimento tra le vie residenziali e le villette della zona di Roma Imperiale si è concluso con due arresti a Forte dei Marmi. I carabinieri hanno fermato due uomini con le accuse di porto abusivo di armi clandestine in concorso e ricettazione.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di un residente di via Mascagni, che in pieno giorno ha notato movimenti sospetti e rumori anomali all’esterno della propria abitazione. L’allarme ha consentito ai militari di individuare rapidamente un furgone sospetto con due persone a bordo.

All’arrivo delle pattuglie, il conducente del mezzo ha tentato la fuga: prima a bordo del furgone, poi a piedi, cercando di dileguarsi tra i giardini delle ville. L’uomo è stato raggiunto e bloccato in via Nazario Sauro, una strada a fondo chiuso, mentre tentava di scavalcare alcune recinzioni.

Il secondo individuo si è invece allontanato utilizzando un monopattino, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Grazie al coordinamento della centrale operativa di Viareggio, è stato rintracciato e fermato nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione operativa della compagnia carabinieri di Viareggio e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di due pistole con matricola abrasa e dotate di silenziatore: una era stata nascosta sotto un’auto in sosta, l’altra si trovava all’interno del furgone, risultato rubato e con targa contraffatta.

I due arrestati, di 43 e 60 anni, entrambi originari del Lazio, risultano avere precedenti specifici per rapine in abitazione. Secondo gli inquirenti, la disponibilità delle armi e le modalità operative fanno ipotizzare che fossero pronti a colpire nella zona, anche se le indagini sono tuttora in corso per chiarire l’obiettivo finale.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Lucca, dove restano a disposizione del giudice.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
8.3 ° C
10.6 °
7.7 °
76 %
0.5kmh
75 %
Mar
10 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
14 °
Sab
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (961)ultimora (872)Eurofocus (39)demografica (27)sport (23)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati