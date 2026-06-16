Arezzo, rafforzate le misure di sicurezza in vista della Giostra del Saracino

AREZZO – Si è riunito alla prefettura di Arezzo, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per esaminare la situazione della sicurezza urbana anche in relazione ai recenti episodi verificatisi nel corso del fine settimana scorso nel centro cittadino.

Particolare attenzione è stata dedicata alla settimana in corso, caratterizzata dagli eventi connessi alla Giostra del Saracino, in programma per il prossimo sabato.

Nel corso dell’incontro il Questore ha ricostruito le vicende che hanno avuto luogo nella notte tra sabato e domenica ascrivibili allo stato di alterazione da sostanze alcoliche di alcuni partecipanti agli eventi conviviali in corso quella sera.

È stato, in particolare, evidenziato che gli episodi in questione avrebbero potuto essere scongiurati qualora gli addetti al servizio di vigilanza avessero tempestivamente segnalato gli accadimenti alle forze di polizia, segnalazioni che, invece, sono successivamente pervenute da parte di privati cittadini. La questura ha, pertanto, provveduto a sensibilizzare gli istituti privati incaricati della vigilanza affinché informino immediatamente le forze di polizia di ogni situazione potenzialmente suscettibile di trascendere in turbative.

Al contempo, il sindaco procederà a sensibilizzare i Rettori dei Quartieri affinché siano parte attiva nel segnalare situazioni che possano generare criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel contesto degli eventi conviviali serali connessi alla giostra, è stata inoltre richiamata la necessità che i responsabili degli eventi prestino particolare attenzione alla somministrazione di bevande alcoliche, al fine di prevenire fenomeni di consumo eccessivo che possano incidere negativamente sulla sicurezza collettiva.

È stata altresì disposta un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, che saranno assicurati in maniera continuativa dalle forze di polizia, con il necessario concorso della Polizia Locale, anche attraverso pattuglie appiedate, per garantire un presidio capillare delle aree maggiormente interessate dagli eventi.

Con specifico riferimento, poi, all’edizione della Giostra del Saracino di sabato 20 giugno, è stata richiamata l’attenzione sull’opportunità di predisporre rigorosi controlli agli accessi dell’area interessata dalla manifestazione, anche attraverso ispezioni personali e su zaini e borse degli spettatori, al fine di prevenire l’introduzione di qualunque oggetto potenzialmente pericoloso.

Le misure adottate sono finalizzate a garantire che l’importante appuntamento cittadino si svolga nelle massime condizioni di sicurezza, assicurando al contempo la piena fruibilità degli eventi da parte della cittadinanza e dei numerosi visitatori attesi.