Fermato da un passante dopo il furto da Zara: arrestato dalla polizia

AREZZO – Intorno alle 14,15 di mercoledì (24 giugno) le volanti della polizia della questura di Arezzo venivano inviate, a seguito di chiamata d’emergenza giunta su linea 112 Nue, alla catena Zara in Corso Italia 268 per la segnalazione di un furto consumato all’interno dello stesso.

Più precisamente, poco prima un uomo, cittadino italiano, dopo aver sottratto quattro profumi per un valore complessivo di 112,80 euro ed essere uscito dal negozio è stato fermato da un passante di origini nigeriane, il quale accortosi del furto cercava di bloccarlo nei pressi del negozio.

Dopo pochi minuti, sono giunti sul posto gli agenti delle volanti della polizia della questura di Arezzo che hanno individuato l’uomo, il quale alla vista degli operatori ha gettato la merce a terra e per darsi alla fuga ha spintonato il cittadino nigeriano colpendolo con forza. Scappato in direzione di piazza Risorgimento, il personale della volante ha proceduto all’inseguimento che è culminato con il fermo del soggetto in via Fra Guittone per poi essere condotto agli uffici della questura per la redazione degli atti di rito.

Da successivi accertamenti, il fermato è risultato essere gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona e di essere, peraltro, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli con applicazione del braccialetto elettronico antistalking.

L’uomo è stato arrestato per rapina impropria e, su disposizione del om di turno alla procura della Repubblica di Arezzo, è stato condotto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio direttissimo.

Il giudice gli ha successivamente applicato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Arezzo.