19.7 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Morto soffocato all’asilo nido di Soci: ci sono cinque indagati

Fra questi c'è l'educatrice che per prima ha soccorso il piccolo e che ha poi avuto un malore. In 2mila alla fiaccolata per Leonardo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto Adn Kronos)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

BIBBIENA – La procura di Arezzo ha notificato cinque avvisi di garanzia relativi alla morte del piccolo Leonardo, 2 anni, avvenuta nell’asilo nido Ambarabà Ciccì Coccò di Soci.

L’atto della procura – coordinata dal pm Angela Masiello – è finalizzato a consentire agli indagati di nominare consulenti di parte, che potranno partecipare all’autopsia sul corpo del bambino. L’esame medico-legale è previsto per l’inizio della prossima settimana. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Bibbiena.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre Leonardo giocava nel prato esterno del nido, il cordino della sua felpa si sarebbe impigliato a un ramo, bloccandosi intorno al collo e provocando il soffocamento. Al momento del fatto, nell’asilo erano presenti quattordici operatori.

La cooperativa Koinè, che gestisce la struttura, ha dichiarato di collaborare pienamente con la magistratura e ha avviato una commissione interna per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.

L’inchiesta per omicidio colposo mira a chiarire se vi siano state negligenze nella sorveglianza del bambino o omissioni nella manutenzione dell’area verde esterna. Nel frattempo, il giardino del nido è sotto sequestro e gli inquirenti stanno acquisendo anche immagini da telecamere private affacciate sul cortile.

La tragedia ha scosso l’intero Casentino: nella sera seguente la morte di Leonardo, circa 2mila persone hanno partecipato a una fiaccolata in suo ricordo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
19.7 ° C
19.8 °
19 °
72 %
3.1kmh
75 %
Dom
17 °
Lun
18 °
Mar
13 °
Mer
11 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1548)ultimora (1446)sport (56)demografica (46)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati