Morto soffocato all’asilo nido di Soci: ci sono cinque indagati

BIBBIENA – La procura di Arezzo ha notificato cinque avvisi di garanzia relativi alla morte del piccolo Leonardo, 2 anni, avvenuta nell’asilo nido Ambarabà Ciccì Coccò di Soci.

L’atto della procura – coordinata dal pm Angela Masiello – è finalizzato a consentire agli indagati di nominare consulenti di parte, che potranno partecipare all’autopsia sul corpo del bambino. L’esame medico-legale è previsto per l’inizio della prossima settimana. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Bibbiena.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre Leonardo giocava nel prato esterno del nido, il cordino della sua felpa si sarebbe impigliato a un ramo, bloccandosi intorno al collo e provocando il soffocamento. Al momento del fatto, nell’asilo erano presenti quattordici operatori.

La cooperativa Koinè, che gestisce la struttura, ha dichiarato di collaborare pienamente con la magistratura e ha avviato una commissione interna per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.

L’inchiesta per omicidio colposo mira a chiarire se vi siano state negligenze nella sorveglianza del bambino o omissioni nella manutenzione dell’area verde esterna. Nel frattempo, il giardino del nido è sotto sequestro e gli inquirenti stanno acquisendo anche immagini da telecamere private affacciate sul cortile.

La tragedia ha scosso l’intero Casentino: nella sera seguente la morte di Leonardo, circa 2mila persone hanno partecipato a una fiaccolata in suo ricordo.