Oltre 200 grammi di cocaina in auto dall’Umbria alla Valtiberina: due in manette

L'operazione dei carabinieri di Sansepolcro è scattata durante un servizio di controllo alla circolazione stradale a Monterchi

Cronaca
REDAZIONE
Oltre 200 grammi di cocaina in auto dall'Umbria alla Valtiberina: due in manette (foto carabinieri)
MONTERCHI – Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina, in provincia di Arezzo.

I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno arrestato due uomini, residenti in provincia di Perugia, per detenzione ai fini di spaccio, sequestrando oltre 200 grammi di cocaina. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo alla circolazione stradale a Monterchi.

I militari dell’Arma hanno fermato una vettura con a bordo le due persone. Il comportamento particolarmente nervoso dei due, ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo, mediante perquisizione veicolare e personale. All’interno dell’auto è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente cocaina per un peso complessivo di oltre 200 grammi.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di essere inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Firenze per gli accertamenti di rito.

I due uomini sono stati arrestati in flagranza per violazione dell’articolo 73 del Dpr 309/90 e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotti al carcere di Arezzo.

