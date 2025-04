Perde il controllo dell’auto e si ribalta fuori strada: grave in ospedale

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTE SAN SAVINO – Perde il controllo dell’auto e si ribalta, grave in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 a Monte San Savino sulla provinciale dell’Infernaccio. Una sola vettura coinvolta, finita fuori della sede stradale ribaltata, con una persona rimasta intrappolata. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto il conducente dell’autovettura che è stato poi preso in cura dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri di Lucignano.

Un altro incidente è avvenuto poco dopo le 21 di ieri sera (8 aprile) sulla via Senese Aretina. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco, per liberare il conducente intrappolato nell’auto, l’auto medica di Sansepolcro e un’ambulanza della Misericordia di Anghiari.

L’uomo, 51 anni, è stato trasportato a Siena in codice rosso.