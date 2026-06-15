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Rissa e investimenti in una notte di follia ad Arezzo: emessi tre fogli di via

Denunciato l’autore dell’investimento avvenuto in piazza Cadorna, si è anche proceduto al sequestro probatorio dell’autovettura

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
polizia firenze
crediti: FB | Questura di Firenze
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AREZZO – Massima attenzione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza di Arezzo a tutela dell’ordine e della legalità sul territorio. In seguito ai fatti verificatisi nella notte del 14 giugno che hanno visto il consumarsi di aggressioni tra bande di giovani, la maggior parte dei quali sotto l’influenza dell’alcool, il questore della provincia di Arezzo ha già adottato tre provvedimenti di foglio di via obbligatorio nei confronti di altrettanti soggetti, risultati non residenti nel comune capoluogo.

L’emissione delle misure di prevenzione personali è giunta al termine di una tempestiva e serrata attività investigativa condotta dagli uffici della questura. I primi accertamenti hanno già consentito di denunciare l’autore dell’investimento avvenuto in piazza Cadorna, nonché di procedere al sequestro probatorio dell’autovettura utilizzata durante i fatti.

L’attività d’indagine è tuttora in pieno svolgimento. Gli inquirenti della polizia sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e per risalire all’identità di tutte le persone coinvolte, al fine di accertarne compiutamente le singole responsabilità penali.

All’esito dei successivi riscontri investigativi saranno adottati ulteriori e più stringenti provvedimenti amministrativi di natura sanzionatoria e preventiva.

© Riproduzione riservata

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