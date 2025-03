Scontro fra due auto: muore un uomo di 58 anni a Pergine Valdarno

Getting your Trinity Audio player ready...

PERGINE VALDARNO – Incidente mortale nella serata del 7 marzo a Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo.

Lo scontro fra due auto, per cause ancora da verificare, a Poggio Bagnoli, ha provocato il decesso di un uomo di 58 anni mentre un 46enne è finito in elisoccorso alle Scotte di Siena in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti Pegaso 2, l’auto infermieristica del Valdarno, l’auto medica di Arezzo, la Misericordia di Valdambra, la Misericordia di San Giovanni Valdarno, i vigili del fuoco di Montevarchi e le forze dell’ordine.