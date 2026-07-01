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L’Arezzo blinda i pali per la serie B: preso Andrea Seculin

Classe 1990, in passato ha anche indossato la maglia della nazionale under 21. Nella scorsa stagione era tesserato per la Reggiana

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REDAZIONE
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Andrea Seculin (foto Ss Arezzo)
Meno di 1 ' di lettura

AREZZO – Arezzo, scelto il portiere per la B.

Acquisite a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Seculin, portiere classe 1990, che ha sottoscritto con il club un contratto annuale valido per la stagione sportiva 2026/27. Estremo difensore di grande esperienza, Seculin ha collezionato oltre 140 presenze da professionista nei campionati italiani, vestendo in carriera le maglie di diverse società tra serie A, B e C. Approdato al SudTirol e alla Fiorentina poi, ha maturato un percorso solido che lo ha portato anche a indossare la maglia della nazionale Under 21 azzurra. Nella scorsa stagione ha fatto parte dell’organico della Reggiana. Seculin arriva ad Arezzo per mettere a disposizione della squadra la propria affidabilità, la sua struttura fisica e la maturità acquisita in anni di calcio professionistico.

L’Arezzo dà il benvenuto ad Andrea e gli augura buon lavoro in amaranto.

© Riproduzione riservata

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