Vaccinazione anti-Hpv e Pap-test, il progetto Pre…Gio arriva nell’Empolese

EMPOLI – La vaccinazione anti-Hpv e Pap-test arrivano nell’Empolese con il progetto Pre…Gio, iniziativa dedicata alla prevenzione nelle giovani donne che punta a facilitare l’accesso a strumenti fondamentali per la tutela della salute femminile. Dopo le esperienze avviate nelle aree di Prato e Pistoia, il progetto si estende anche sul territorio empolese con due giornate in programma nel mese di giugno.

L’iniziativa è rivolta alle donne tra i 25 anni e i 30 anni non compiuti, che potranno accedere gratuitamente a un percorso integrato che unisce due interventi considerati centrali nella prevenzione del tumore del collo dell’utero: il vaccino contro il Papilloma virus umano e l’esecuzione del Pap-test.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno alla Casa di comunità “Gino Strada” di Empoli, in piazza XXIV Luglio, dalle 13,30 alle 18. Il secondo incontro si svolgerà invece lunedì 15 giugno al distretto di Santa Croce, in via Mainardi 2, dalle 9 alle 13.

Le donne interessate potranno presentarsi direttamente nelle sedi indicate senza necessità di prenotazione. L’accesso è previsto anche per chi non ha ancora ricevuto la chiamata per lo screening cervicale, purché rientri nella fascia d’età prevista e non abbia già effettuato la vaccinazione contro l’Hpv.

Durante le due giornate dedicate alla vaccinazione anti-Hpv e Pap-test sarà presente un gruppo composto da ostetriche, medici, assistenti sanitari e personale amministrativo. L’obiettivo è offrire informazioni, orientamento e supporto alle utenti che aderiranno all’iniziativa.

Nel territorio empolese il progetto nasce dalla collaborazione tra diverse strutture della Ausl Toscana centro, con il coinvolgimento dei servizi territoriali, dell’area screening, del sistema di gestione degli appuntamenti e dell’Università degli Studi di Firenze.

La sperimentazione coinvolge anche le aree dell’Empolese Valdelsa, della Pistoiese e del Pratese, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione agli screening e rendere più semplice l’accesso ai percorsi di prevenzione. La vaccinazione anti-Hpv e Pap-test rappresenta infatti uno degli strumenti principali per intercettare precocemente eventuali criticità e promuovere la salute femminile.