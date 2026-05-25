24.7 C
Firenze
lunedì 25 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Vaccinazione anti-Hpv e Pap-test, il progetto Pre…Gio arriva nell’Empolese

A Empoli e Santa Croce due giornate dedicate alle donne tra 25 e 30 anni con accesso libero e servizi gratuiti di prevenzione

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Pre...Empoli
Crediti: Ufficio Stampa
1 ' di lettura

EMPOLI – La vaccinazione anti-Hpv e Pap-test arrivano nell’Empolese con il progetto Pre…Gio, iniziativa dedicata alla prevenzione nelle giovani donne che punta a facilitare l’accesso a strumenti fondamentali per la tutela della salute femminile. Dopo le esperienze avviate nelle aree di Prato e Pistoia, il progetto si estende anche sul territorio empolese con due giornate in programma nel mese di giugno.

L’iniziativa è rivolta alle donne tra i 25 anni e i 30 anni non compiuti, che potranno accedere gratuitamente a un percorso integrato che unisce due interventi considerati centrali nella prevenzione del tumore del collo dell’utero: il vaccino contro il Papilloma virus umano e l’esecuzione del Pap-test.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno alla Casa di comunità “Gino Strada” di Empoli, in piazza XXIV Luglio, dalle 13,30 alle 18. Il secondo incontro si svolgerà invece lunedì 15 giugno al distretto di Santa Croce, in via Mainardi 2, dalle 9 alle 13.

Le donne interessate potranno presentarsi direttamente nelle sedi indicate senza necessità di prenotazione. L’accesso è previsto anche per chi non ha ancora ricevuto la chiamata per lo screening cervicale, purché rientri nella fascia d’età prevista e non abbia già effettuato la vaccinazione contro l’Hpv.

Durante le due giornate dedicate alla vaccinazione anti-Hpv e Pap-test sarà presente un gruppo composto da ostetriche, medici, assistenti sanitari e personale amministrativo. L’obiettivo è offrire informazioni, orientamento e supporto alle utenti che aderiranno all’iniziativa.

Nel territorio empolese il progetto nasce dalla collaborazione tra diverse strutture della Ausl Toscana centro, con il coinvolgimento dei servizi territoriali, dell’area screening, del sistema di gestione degli appuntamenti e dell’Università degli Studi di Firenze.

La sperimentazione coinvolge anche le aree dell’Empolese Valdelsa, della Pistoiese e del Pratese, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione agli screening e rendere più semplice l’accesso ai percorsi di prevenzione. La vaccinazione anti-Hpv e Pap-test rappresenta infatti uno degli strumenti principali per intercettare precocemente eventuali criticità e promuovere la salute femminile.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.7 ° C
27.7 °
23.4 °
55 %
0.5kmh
5 %
Lun
30 °
Mar
35 °
Mer
32 °
Gio
32 °
Ven
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2416)ultimora (1196)Video Adnkronos (432)ImmediaPress (263)lavoro (132)salute (91)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati