Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Lovato illude, Carissoni e Leone ribaltano tutto: beffa interna per gli azzurri

La squadra toscana perde uno a due contro i campani. Primo tempo dominato, poi il crollo psicologico regala la vittoria alle Vespe

Davide Caruso
Davide Caruso
Empoli Juve Stabia
Foto di: IG / Juve Stabia
2 ' di lettura

EMPOLI – Una partita dai due volti, decisa da una singola “sliding door” che ha trasformato una serata di ordinaria amministrazione in un incubo tattico. Al “Castellani”, l’Empoli getta al vento tre punti che sembravano già in cassaforte, facendosi rimontare per 1-2 dalla Juve Stabia in un secondo tempo da dimenticare. Se la prima frazione aveva mostrato una squadra cinica e padrona del campo, la ripresa ha messo a nudo una preoccupante fragilità mentale, emersa prepotentemente non appena gli azzurri hanno perso i propri riferimenti.

L’avvio di gara era stato un monologo di efficacia toscana. Sfruttando la specialità della casa — i calci piazzati — l’Empoli aveva sbloccato la contesa già all’11’: l’incornata vincente di Lovato, su corner pennellato da Elia, sembrava il preludio a una vittoria agevole. La sensazione di controllo era stata legittimata poco dopo dalla doppia occasione per Fila e Shpendi, con una Juve Stabia apparsa timida e incapace di pungere dalle parti di Fulignati, se non con qualche cross velleitario per Gabrielloni.

Il copione, tuttavia, è stato strappato via al 54′, momento chiave dell’incontro. L’infortunio che ha costretto Elia a lasciare il campo (sostituito da Ebuehi) ha avuto l’effetto di un interruttore spento sulla testa degli azzurri. Senza la sua spinta, la squadra si è disunita, lasciando campo e iniziativa agli ospiti.

La punizione è stata immediata e severissima: in appena sette minuti, le “Vespe” hanno ribaltato il mondo. Al 57′, Leone ha approfittato dello smarrimento locale per fulminare Fulignati con un destro potente sotto la traversa. Prima che l’Empoli potesse riorganizzarsi, al 64′ è arrivato il colpo del ko: ancora Leone, in versione assist-man, ha pescato l’inserimento di Carissoni, il cui colpo di testa ha sancito il sorpasso.

Nel finale, la reazione empolese è stata più di nervi che di logica. I tentativi di Nasti e Candela, uniti all’assedio aereo portato da Popov negli ultimi minuti (due incornate fuori bersaglio), non sono bastati a raddrizzare una gara compromessa da un blackout inspiegabile. Una sconfitta che brucia, perché figlia non della superiorità avversaria, ma della propria incapacità di gestire l’imprevisto.

Il tabellino

EMPOLI (3-5-2)

: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Candela, Ignacchiti, Yepes (69′ Degli Innocenti), Magnino (46′ Ilie), Elia (54′ Ebuehi); Shpendi (46′ Nasti), Fila (74′ Popov). All. Dionisi.
JUVE STABIA (3-5-2): Cofente; Bellich, Kassama (46′ Dalle Mura), Giorgini; Carissoni, Mosti, Correia, Zeroli (46′ Leone), Cacciamani (89′ Ricciardi); Burnete (61′ Okoro), Gabrielloni (72′ Maistro). All. Abate.
RETI: 11′ Lovato (E), 57′ Leone (JS), 64′ Carissoni (JS).
NOTE: Ammoniti: Lovato (E).

© Riproduzione riservata

