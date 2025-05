Al Castellani arriva la Lazio, D’Aversa: “La salvezza dell’Empoli passa da lacrime e sangue”

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – “Il destino è ancora nelle nostre mani, serve dare l’anima, dobbiamo trasformare le parole in fatti per conquistare la salvezza. Diamo il massimo in queste ultime quattro partite, fino all’ultima goccia di sudore poi vedremo dove siamo arrivati”. Mister Roberto D’Aversa presenta così la sfida tra Empoli e Lazio di domani (4 maggio) alle 12,30 al Carlo Castellani.

“Domani affrontiamo una squadra forte con la volontà di fare risultato – ha dichiarato D’Aversa – Il destino è ancora nelle nostre mani, serve dare l’anima, dobbiamo trasformare le parole in fatti per conquistare la salvezza. Dovremo essere bravi quando abbiamo la palla perché la Lazio ha calciatori che hanno gamba nelle ripartenze e qualità tecniche, sono una squadra forte e completa. Per le ultime quattro gare dobbiamo riportare un aspetto molto importante che è quello di non prendere gol, ce lo abbiamo avuto nei momenti della stagione in cui sono state fatte grandi cose. Voglio una squadra che dà tutto con equilibrio e cura del dettaglio, con la fame di chi si vuole salvare”.

“La salvezza dell’Empoli passa da lacrime e sangue – ha aggiunto –. Siamo consapevoli del fatto che ci sarà da soffrire fino all’ultimo minuto dell’ultima di campionato. Con la Lazio scenderemo in campo con convinzione, sempre con equilibrio e senza andare alla ricerca sfrenata del risultato. Diamo il massimo in queste ultime quattro partite e poi faremo i conti. Non ragioniamo sulle altre perché per arrivare al nostro obiettivo servono i risultati. Dobbiamo raschiare il fondo del barile a costo di farci cadere tutte le unghie. Siamo ancora invischiati nella lotta salvezza, lavoriamo per un obiettivo finale: bisogna dare tutto fino all’ultima goccia di sudore poi vedremo dove siamo arrivati”.

“Domani troveremo una Lazio che vorrà fare un risultato positivo per un piazzamento europeo – ha concluso D’Aversa –, sono completi come squadra. Noi dobbiamo fare risultato, conquistare delle vittorie per arrivare alla salvezza. Valuterò anche le prestazioni dei singoli: sarà importante chi parte ma anche chi subentra a gara in corso. La Lazio è forte, ma noi dobbiamo pensare solo a dare il nostro meglio”.